В Киеве напали на памятник в виде вонзенного в карту России меча 25.08.2017, 13:56

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Видно, символика памятника кому-то очень не дает покоя.

Памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве в четверг утром облили краской, а вечером пытались взорвать.

Об этом сообщил "Украинской правде" нардеп, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, после 22 часов в сторону памятника с дороги бросили самодельное взрывное устройство. Памятник не пострадал. Возле него осталась яма диаметром 50 см, глубиной 10 см.

На месте происшествия работала полиция.

Как сообщалось, памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева открыли 15 августа. Скульптура изготовлена в виде большого меча, который пронзает карту России.