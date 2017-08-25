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Николай Черноус: Пускай Лукашенко график под себя подстраивает, а детей не трогает

  • 25.08.2017, 14:01
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Николай Черноус
Фото: racyja.com

Самодурство одного человека отражается на кошельках остальных.

Об этом сайту Charter97.org заявил отец двух сыновей-девятиклассников, активист из Барановичей Николай Черноус-младший, комментируя последние школьные «реформы».

- Лично я негативно отношусь к переносу начала учебных занятий в школах на 9 утра. На мой взгляд, не нужно привязывать всех поголовно к одному чьему-то решению, ведь оно может быть ошибочным. А я считаю, что в этом случае так оно и есть.

Пускай Лукашенко сам свой график под себя подстраивает, а детей не трогает. Есть же отдаленные учебные заведения, например, в сельской местности и я считаю, что школы должны вопросы относительно графика согласовывать с родителями. К вопросу начала занятий нужно подходить более демократично, чтобы у родителей и школьников было право выбора.

- Доставит ли введение так называемого «графика под Колю» неудобств вашей семье?

- Я думаю, что проблемы будут, так как дети посещают факультативные занятия, спортивные кружки, музыкальные школы и допзанятия для общего развития. Если же занятия будут начинаться в 9 утра, то дети позже пойдут в школу, что скажется на нагрузке, ведь у них будет меньше времени для отдыха, график разбивается. В общем, я уверен, что решение подстроить «график под Колю» - ошибочное.

- Как вы относитесь к идее властей ввести школьную форму?

- К введению школьной формы я также отношусь негативно. С одной стороны, есть плюсы, но пережив советские времена, я понимаю, что власти, навязывая свои подобные решения, пытаются реанимировать белорусского производителя.

У каждого родителя свои возможности и желания, мы сами должны решать, как одевать своих детей. Главное, чтобы все было в рамках делового стиля, а не все «серые» или «красные». У людей должна быть свобода выбора.

Естественно, если речь идет о специализированных учреждениях, да, там должна быть форма, а в обычных школах право должно остаться за родителями.

Возмутительно, что власти навязывают форму, а платить за это должен родитель. Дурь одного отражается на кошельке остальных.

Напомним, сегодня единое решение по вопросу начала учебных занятий в школах и гимназиях не принято. Некоторые столичные гимназии уже сообщили ученикам, что первый урок будет начинаться в 8.30, другие же перешли на занятия с 9.00 утра. Например, по сообщениям родителей, в столичных гимназиях № 12 и № 32 уроки будут начинаться с 8.30, а в ряде школ родителям время первого урока пока не сообщили.

В Сморгони в Гродненской области, например, известно, что в четырех школах занятия будут начинаться в 8.30, а в трех школах и гимназии — в 9.00.

В Министерстве образования и Комитете по образованию Минского горисполкома пока не смогли предоставить обобщенные данные о том, во сколько будут начинаться занятия в школах и гимназиях в Минске и по стране. Но напомнили, что график определяют администрации учреждений образования.


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