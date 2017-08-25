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В Калифорнии появился специальный город для беспилотных машин

  • 25.08.2017, 14:10

Город построили на территории бывшей авиабазы ВВС США.

Американская компания Waymo, входящая в состав холдинга Alphabet, построила фальшивый город на территории бывшей авиабазы ВВС США «Касл» в Калифорнии.

Как пишет ArsTechnica (перевод – nplus1.ru), этот город, получивший название Castle («Замок») в честь авиабазы, на территории которой расположен, предназначен для испытаний беспилотных автомобилей.

Беспилотные автомобили еще только разрабатываются и алгоритмы управления ими еще не полностью сформированы. Для их отладки и проверки поведения беспилотных автомобилей в условиях, приближенных к реальным, компания Waymo и построила фальшивый город Castle.

Фальшивый город расположен недалеко от города Атвотер в Калифорнии в 160 километрах восточнее Кремниевой долины. В целом фальшивый город уже готов и в нем проводятся испытания. В настоящее время в нем ведется строительство нескольких перекрестков, которые в точности повторяют реально существующие пересечения дорог.

В фальшивом городе Waymo проводит испытания автомобилей на реакцию в случае плохо прогнозируемых ситуаций. В частности, во время испытаний беспилотный автомобиль подрезают управляют машины, причем подрезание производится под разными углами и на разной скорости. Эти же проверки позволяют отрегулировать алгоритм торможения в экстренной ситуации.

Castle стал вторым фальшивым городом для испытаний беспилотных автомобилей, о котором было объявлено публично. В 2015 году на территории Мичиганского университета заработал город Mcity, заложенный в 2014 году. Его площадь составляет 129,5 тысячи квадратных метров. В городе есть дороги с разметкой, светофоры, дорожные знаки, муляжи домов, тротуары.

Сегодня услугами города Mcity для испытаний беспилотных автомобилей пользуются несколько компаний-разработчиков, включая Waymo, Ford, General Motors и Toyota.


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