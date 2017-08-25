Жители Боровлян намерены «разжаловать» местных «депутатов» 25.08.2017, 14:12

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Прозаседавшиеся назначенцы игнорируют проблемы жителей Минского района.

Жители Боровлянского сельсовета Минского района, протестующие против вырубки векового леса около их домов и намерений строить на освободившемся месте объекты соцкультбыта, направили письма в Генпрокуратуру, Минский райисполком, Министерство образования, Министерство труда и социальной защиты и Федерацию профсоюзов Беларуси, передает «Радыё Свабода».

Жители требуют разобраться и дать правовую оценку начавшемуся в образовательных и медицинских учреждениях Боровлян и Лесного сбора подписей на бланке единого образца за то, чтобы немедленно соорудить детский сад и среднюю школу в районе улица Жемчужная - на территории, за которую как раз и борются местные жители.

Ситуацию прокомментировал один из активистов боровлянского сопротивления Иван Войтович:

«Это инициатива властей, которые в приказном порядке нажали на образование и медучреждения, чтобы начать сбор подписей. Но ситуация почти анекдотическая. Любой житель Боровлян, Лесного, Доследное, Лесковка - за строительство садов и школ. Это чрезвычайная ситуация, так как люди возят детей в Минск: в очереди на садик 4,5 тысячи, а школы работают с перегрузкой в 2,5 раза.

Однако при этом никто не объясняет, что речь про вырубку леса, о наступлении на природу. В нашем протесте мы выступаем за то, чтобы стройка велась, но на поле, свободном от застройки. Никто ведь не уточняет, что на самом деле туда планируется впихнуть многоквартирные дома, осложнить и без того напряженную ситуацию. Наша позиция - приостановить любую многоэтажную застройку в Боровлянах, пока не будет наведен порядок в социальной инфраструктуре».

По словам Ивана Войтовича, теперь возникает инициатива организации местного собрания для отзыва «депутатов, которые баллотировались из населенных пунктов Боровлянского сельсовета - включительно с председателем «совета депутатов» Минского района Сергеем Шаблыкой. Жители убеждены, что избранные лица не только ничего не делают для решения проблемных вопросов, а непосредственно причастны к введению общественности в заблуждение:

«Также готовится инициатива через Генпрокуратуру и «парламент» отозвать Ивана Липницкого, председателя «совета депутатов» Минской области. Все эти лица знают сложность нашей ситуации, но не только умалчивают, а еще манипулируют общественным мнением (видимо, имеют какой-то личный интерес) организовав сбор нелогичных подписей с давлением на педагогов и медицинских работников.

Все возмущены, хотя понятно, что сегодня сложно кому-то что-то сказать, потому что активность может закончиться увольнением, непродлением контракта и т.д. Тем не менее жители в массе своей выражают недоверие местной власти на всех уровнях. Мы продолжаем сопротивление, потому что должны победить ум, логика, хозяйственный подход - и в развитии поселков, и в распоряжении народными ресурсами».

Чтобы обратить внимание на свои проблемы, жители Боровлян поставили на участке леса, запланированном под уничтожение, импровизированный палаточный лагерь. Однако через некоторое время милиционеры свернули палатки и как вещественные доказательства несанкционированной акции отвезли в отделение. Также были изъяты растяжки и листовки, призывающие беречь лес.

Вскоре, как говорит Иван Войтович, на лесном пятаке палатки появились снова - на этот раз детские:

«Палатки пока стоят. Единственное, вокруг были развешены растяжки и на деревьях прикрепили плакаты формата А4 в защиту деревьев, природы. Никаких политических призывов, лозунгов, только природоохранного содержания. Люди просто хотят сохранить лес - уникальный, вековой, которого вокруг Минска осталось совсем мало. Особенно на фоне истории с короедом, когда под эту марку готовы спилить все.

Так вот палатки не трогают, потому что туда приходят дети, играют, а вот растяжки, листы, которые люди пытались повесить на деревья как можно выше, на 10 метров и более, поснимали. Кстати, одному нашему активисту уже звонил участковый, выяснял все обстоятельства. То есть, пытаются найти основания для административного дела. Но народ настроен решительно, никого это не останавливает».

Жители Боровлян протестуют против вырубки леса, строительства сточного коллектора и прокладки нового шоссе рядом с домами. Их поддержали жители поселков Лесковка, Лесной и Доследное.

Речь идет про вырубку массива на 5 гектарах - власти хотят вырубить лес, провести туда коммуникации, построить школу и детский сад. После чего возвести жилые дома на соседнем с лесом поле. Жители считают, что целесообразно вести стройку на свободном месте - на поле. А сначала нужно обеспечить инфраструктурой тех, кто уже живет в Боровлянах и окрестностях.