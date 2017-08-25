СМИ: Скончался российский активист, защищавший мемориал Немцова 25.08.2017, 14:28

Иван Скрипниченко

Фото: nemtsov-most.org

После нападения на мемориал дежуривший там Иван Скрипниченко попал в больницу.

В Москве скончался Иван Скрипниченко, которому неизвестный сломал нос на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Об этом «Медиазоне» рассказал активист Андрей Маргулев, принимающий участие в дежурствах у мемориала политика.

По словам Маргулева, около 10 часов вечера 15 августа Скрипниченко дежурил на мосту. К нему подошел неизвестный мужчина и попытался с ним заговорить. Скрипниченко отвернулся, и тогда мужчина ударил его кулаком в нос.

Активисты вызвали на мост полицию, а пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему диагностировали перелом. Нападавшего полицейские не нашли. После осмотра у врача Скрипниченко поехал домой.

На Мемориале, трагедия.

Вечером 15.08, в 900 день, подонок напал на волонтера Ивана Скрипниченко и сломал ему нос.

Вчера Иван умер в Склифе. — Андрей Маргулев (@margulev) 24 августа 2017 г.

«Через пару дней мы с ним созвонились, он собирался идти и писать заявление в ОВД «Китай-город» и, скорее всего, так и сделал. Он планировал уехать в отпуск, но в итоге не уехал, а лег в больницу для исправления последствий перелома. 23 августа он умер. Результатов судмедэкспертизы пока нет, но, вероятно, он умер из-за оторвавшегося тромба», — рассказал Маргулев.

18 августа нападение упоминала активист Тамара Луговых. «Когда я его увидела сегодня, то была в шоке — страшные гематомы под глазами, отек, кровавые ссадины», — писала она.