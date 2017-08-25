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В минском метро пассажиру вместо жетона выдали товарный чек

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  • 25.08.2017, 14:58
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Курьезный случай произошел на станции «Площадь Ленина».

В минском метро в терминале для самообслуживания не было жетонов, пассажиру выдали... товарный чек. Инцидент произошел на станции «Площадь Ленина» со стороны железнодорожного вокзала. «Бросил я монетки в аппарат, а там жетонов нет, ― пишет в Facebook Игорь Куликов. ― В кассе мне жетон просто так не дали, а всучили вместо него вот такую бумажку».

На один жетон был выписан целый документ с датой, ценой, подписью кассира, штампом станции.

Терминал самообслуживания по продаже жетонов на станции «Площадь Ленина» установили в качестве эксперимента в июне. Предполагалось, что с его помощью удастся уменьшить очереди. Но никто не ожидал, что придется столкнуться с такой проблемой, как отсутствие в терминале жетонов.

Фото со страницы Игоря Куликова в Facebook


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