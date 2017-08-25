Беата Шидло: Предстоящие учения «Запад-2017» должны сплотить НАТО 25.08.2017, 15:29

Фото: PAP/Marcin Obara

Премьер Польши и Йенс Столтеберг обсудили приоритеты Альянса.

Адаптация Североатлантического альянса к новым угрозам международной безопасности стала одной из главных тем встречи премьер-министра Польши Беаты Шидло с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который пребывает с визитом в Варшаве, передает «Радио Польша».

На пресс-конференции после встречи с Йенсом Столтенбергом глава польского правительства подчеркнула, что в нынешней ситуации в интересах всех членов НАТО – поддерживать единство Альянса, который должен быть готов к эффективным действиям перед лицом всесторонних угроз.

«События вокруг наших границ, особенно в преддверии предстоящих российско-белорусских военных учений «Запад-2017» , а также террористическая угроза, связанная с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и в Северной Африке, требуют от членов НАТО продолжения процесса адаптации, начало которому было положено в Нью-Порте и Варшаве. В этом контексте приоритетом для Польши будет подготовка к предстоящему саммиту в Брюсселе, а также укрепление политики отпугивания НАТО», - сказала Беата Шидло.

После встречи с премьер-министром Беатой Шидло Йенс Столтенберг отправился в Ожиш, где он вместе с министром обороны Польши Антони Мацеревичем посетит солдат батальонной группы НАТО.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».