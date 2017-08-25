закрыть
25 августа 2017, пятница, 17:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Минобразования: Минские школы будут начинать уроки с 8:30 и с 9:00

7
  • 25.08.2017, 15:36
  • 2,667

Уроки в столичных гимназиях и школах будут начинаться по новому графику — с 08.30 или 09.00.

Об этом tut.by сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома.

Учреждения, которые работают в одну смену, начнут занятия в 09.00. В две смены — с 08.30. Таким образом, они прислушались к рекомендациям Министерства образования.

В мае предполагалось, что большинство учреждений в Минске — а именно 217 — перейдут на расписание с 09.00. Еще 22 школы с 08.30. И только в двух оставят занятия с 08.00 — а именно кадетском училище и СШ №47.

Тогда же комитет сообщал, что из 242 столичных учреждений общего среднего образования примерно половина (116) работает в одну смену.


Мнение

Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск