Минобразования: Минские школы будут начинать уроки с 8:30 и с 9:00 7 25.08.2017, 15:36

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Уроки в столичных гимназиях и школах будут начинаться по новому графику — с 08.30 или 09.00.

Об этом tut.by сообщили в Комитете по образованию Мингорисполкома.

Учреждения, которые работают в одну смену, начнут занятия в 09.00. В две смены — с 08.30. Таким образом, они прислушались к рекомендациям Министерства образования.

В мае предполагалось, что большинство учреждений в Минске — а именно 217 — перейдут на расписание с 09.00. Еще 22 школы с 08.30. И только в двух оставят занятия с 08.00 — а именно кадетском училище и СШ №47.

Тогда же комитет сообщал, что из 242 столичных учреждений общего среднего образования примерно половина (116) работает в одну смену.