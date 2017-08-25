Cергей Наумчик: Cбылась мечта воинов Калиновского и слуцких повстанцев 25.08.2017, 15:44

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Cергей Наумчик

Беларусь уже не стереть с политической карты мира.

Белорусы отмечают 26-ю годовщину законодательного оформления независимости, с памятной датой жителей нашей страны поздравил в «Фейсбуке» бывший депутат Верховного Совета Беларуси Сергей Наумчик:

- 25 августа 1991 Беларусь достигла Независимости. Сбылась мечта поколений - воинов Калиновского, тех, кто образовывал БНР и защищал ее в Слуцком восстании, кто сотнями тысяч лег в Куропатах и ГУЛАГе, кто создавал подпольные общины и за Бело-красно-белый флаг получал 25 лет. Впереди еще долгий путь к свободе (его не обходила ни одна страна), но Беларусь уже не стереть с карты мира. С праздником, друзья!