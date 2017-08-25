10 причин посетить белорусский Версаль

10 причин посетить белорусский Версаль1
- 25.08.2017, 16:05
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Отличный вариант маршрута на последние выходные августа в Глубокский район.
Если кто-то считает, что по Беларуси путешествовать неинтересно, тот глубоко ошибается. В стране есть много мест, которые по своей красоте не уступают загранице. Взять хотя бы «белорусский Версаль». Именно так многие называют деревню Мосар Глубокского района, пишет vkurier.by.
В деревню, которой, кстати, в 2014 году исполнилось 500 лет, возят экскурсионные группы из Витебска и Минска, сюда приезжают туристы из России, Польши, Латвии и других стран. Что их всех привлекает?
1. Костел святой Анны
Его построили в 1792 году владельцы Мосарского имения Роберт и Анна Бжестовские, и до наших дней храм сохранился практически в неизменном виде.
Не прекращая даже в годы советской власти, в костеле молились прихожане, но вторым рождением католического храма можно считать 1988 год, когда во главе прихода стал ксендз Юзеф Булька.
Зайти в костел, полюбоваться его убранством, поставить свечу, помолиться у иконы или сделать фотографии на память могут все желающие вне зависимости от веры.
2. Мощи святого Юстина
Мощи святого Юстина хранятся в храме с 1838 года. Рассказывают, что повозка с мощами путешествовала по многим белорусским и католическим храмам, а когда прибыла в Мосар, то кони не хотели двигаться с места. Прихожане поняли, что это знак: сам святой пожелал навсегда остаться в стенах костела святой Анны.
Молятся святому Юстину о здоровье, также считается, что он помогает в борьбе с алкогольной зависимостью.
3. Статуя Богородицы
Перед костелом можно увидеть изваяние Богоматери, оплакивающей снятого с креста Иисуса. Статуя – точная копия работы Микеланджело, изготовленная по заказу ксендза Булки белорусскими мастерами.
4. Статуя Папы Римского Иоанна Павла ІІ
Первый в Беларуси памятник понтифику в натуральную величину появился в Мосаре в августе 2005 года.
5. Аллея Ружаницевая
Если пройти за костел, то можно прогуляться по аллее, по обе стороны которой установлены небольшие часовенки с изображениями библейских таинств и именами прихожан – спонсоров.
6. Криница со святой водой
В конце аллеи находится родник. Территория возле него также красиво оформлена, а вода, по уверению местных жителей, обладает целебными свойствами и укрепляет здоровье.
7. Этнографический музей
Экспонаты сюда приносили жители Мосара и окрестных деревень. Благодаря экспозиции можно познакомиться с крестьянским бытом и увидеть, какими вещами пользовались белорусы.
8. Потрясающая природа
В Мосаре очень красиво. Здесь можно увидеть самые различные, в том числе и редкие, растения, цветы и кустарники, искусственные водоемы, уютные тропинки, розовые, желтые и белые лотосы, альпийские горки, небольшие статуи и скульптуры.
9. Аллея трезвости и безалкогольный музей
Юзеф Булька был ярым сторонником трезвого образа жизни, завел в костеле книгу трезвости, в которой прихожане записывали обеты, что не будут пить. Даже в магазине спиртное не продавали, а свои самогонные аппараты местные жители сдали в музей. А в благоустройстве аллее трезвости принимали участие группы анонимных алкоголиков из разных белорусских городов.
10. Могила ксендза Юзефа Бульки
Именно благодаря ксендзу Мосар сегодня выглядит так. Приехав в деревню в 1989 году, Юзеф Булька руководил реставрацией костела и занимался благоустройством территории, в том числе, и на собственные деньги.
В 2005 году ксендзу, первому из священнослужителей Римско-католической церкви в Беларуси, была вручена награда «За духовное возрождение». Кроме этого Юзеф Булька имел титул «Каноника», который присвоил ему Папа Римский Иоанн Павел ІІ, и был награжден медалью Франциска Скорины.
На могиле ксендза, который умер в 2010 году, постоянно стоят цветы и горит лампада. А на надгробной плите написано:
«Любіў Бога, Прыроду і Беларускі народ».
Кстати, благодаря ксендзу службы в костеле стали вестись на белорусском языке.
Стоимость прогулки по территории Мосарского костела: 60 копеек (взрослый билет), 30 копеек (детский билет), дошкольникам вход бесплатный.
Экскурсия с экскурсоводом: 20 рублей (вне зависимости от количества человек).
Добираться до Мосара из Витебска проще всего на машине. Преодолеть придется 203 километра, а потратить 2,5-3 часа времени.
Если же личного транспорта нет, то вначале нужно с Витебска доехать до Глубокого, а оттуда на автобусе до Мосара. Также экскурсионные маршруты в «белорусский Версаль» предлагают туристические фирмы.
Наиболее красиво в Мосаре летом, поэтому почему бы не отправиться туда в последние выходные августа? А по дороге можно заехать и в Глубокое, красивейший районный центр, прославившийся сгущенкой и Вишневым фестивалем.