10 причин посетить белорусский Версаль 1 25.08.2017, 16:05

1,624

Отличный вариант маршрута на последние выходные августа в Глубокский район.

Если кто-то считает, что по Беларуси путешествовать неинтересно, тот глубоко ошибается. В стране есть много мест, которые по своей красоте не уступают загранице. Взять хотя бы «белорусский Версаль». Именно так многие называют деревню Мосар Глубокского района, пишет vkurier.by.

Белорусский Версаль. Фото Саши Май

В деревню, которой, кстати, в 2014 году исполнилось 500 лет, возят экскурсионные группы из Витебска и Минска, сюда приезжают туристы из России, Польши, Латвии и других стран. Что их всех привлекает?

Путеводитель для туристов. Фото Саши Май

1. Костел святой Анны

Его построили в 1792 году владельцы Мосарского имения Роберт и Анна Бжестовские, и до наших дней храм сохранился практически в неизменном виде.

Костел святой Анны. Фото Саши Май

Не прекращая даже в годы советской власти, в костеле молились прихожане, но вторым рождением католического храма можно считать 1988 год, когда во главе прихода стал ксендз Юзеф Булька.

В костеле. Фото Саши Май

Зайти в костел, полюбоваться его убранством, поставить свечу, помолиться у иконы или сделать фотографии на память могут все желающие вне зависимости от веры.

В костеле святой Анны. Фото Саши Май

2. Мощи святого Юстина

Мощи святого Юстина хранятся в храме с 1838 года. Рассказывают, что повозка с мощами путешествовала по многим белорусским и католическим храмам, а когда прибыла в Мосар, то кони не хотели двигаться с места. Прихожане поняли, что это знак: сам святой пожелал навсегда остаться в стенах костела святой Анны.

Мощи святого Юстина. Фото Саши Май

Молятся святому Юстину о здоровье, также считается, что он помогает в борьбе с алкогольной зависимостью.

3. Статуя Богородицы

Перед костелом можно увидеть изваяние Богоматери, оплакивающей снятого с креста Иисуса. Статуя – точная копия работы Микеланджело, изготовленная по заказу ксендза Булки белорусскими мастерами.

Статуя Богородицы перед костелом. Фото Саши Май

4. Статуя Папы Римского Иоанна Павла ІІ

Первый в Беларуси памятник понтифику в натуральную величину появился в Мосаре в августе 2005 года.

Статуя Папы. Фото Саши Май

5. Аллея Ружаницевая

Если пройти за костел, то можно прогуляться по аллее, по обе стороны которой установлены небольшие часовенки с изображениями библейских таинств и именами прихожан – спонсоров.

6. Криница со святой водой

В конце аллеи находится родник. Территория возле него также красиво оформлена, а вода, по уверению местных жителей, обладает целебными свойствами и укрепляет здоровье.

Криница со святой водой. Фото Саши Май

7. Этнографический музей

Экспонаты сюда приносили жители Мосара и окрестных деревень. Благодаря экспозиции можно познакомиться с крестьянским бытом и увидеть, какими вещами пользовались белорусы.

Фото Саши Май

8. Потрясающая природа

В Мосаре очень красиво. Здесь можно увидеть самые различные, в том числе и редкие, растения, цветы и кустарники, искусственные водоемы, уютные тропинки, розовые, желтые и белые лотосы, альпийские горки, небольшие статуи и скульптуры.

Красиво. Фото Саши Май

Настоящая избушка на курьих лапках. Фото Саши Май

9. Аллея трезвости и безалкогольный музей

Юзеф Булька был ярым сторонником трезвого образа жизни, завел в костеле книгу трезвости, в которой прихожане записывали обеты, что не будут пить. Даже в магазине спиртное не продавали, а свои самогонные аппараты местные жители сдали в музей. А в благоустройстве аллее трезвости принимали участие группы анонимных алкоголиков из разных белорусских городов.

На территории костела. Фото Саши Май

Неподалеку от костела. Фото Саши Май

10. Могила ксендза Юзефа Бульки

Именно благодаря ксендзу Мосар сегодня выглядит так. Приехав в деревню в 1989 году, Юзеф Булька руководил реставрацией костела и занимался благоустройством территории, в том числе, и на собственные деньги.

В 2005 году ксендзу, первому из священнослужителей Римско-католической церкви в Беларуси, была вручена награда «За духовное возрождение». Кроме этого Юзеф Булька имел титул «Каноника», который присвоил ему Папа Римский Иоанн Павел ІІ, и был награжден медалью Франциска Скорины.

Вход в дендропарк. Фото Саши Май

На могиле ксендза, который умер в 2010 году, постоянно стоят цветы и горит лампада. А на надгробной плите написано:

«Любіў Бога, Прыроду і Беларускі народ».

Кстати, благодаря ксендзу службы в костеле стали вестись на белорусском языке.

Могила Юзефа Бульки. Фото Саши Май

Стоимость прогулки по территории Мосарского костела: 60 копеек (взрослый билет), 30 копеек (детский билет), дошкольникам вход бесплатный.

Экскурсия с экскурсоводом: 20 рублей (вне зависимости от количества человек).

Памятный знак, установленный в честь 500-летия со дня основания деревни. Фото Саши Май

Добираться до Мосара из Витебска проще всего на машине. Преодолеть придется 203 километра, а потратить 2,5-3 часа времени.

Если же личного транспорта нет, то вначале нужно с Витебска доехать до Глубокого, а оттуда на автобусе до Мосара. Также экскурсионные маршруты в «белорусский Версаль» предлагают туристические фирмы.

Наиболее красиво в Мосаре летом, поэтому почему бы не отправиться туда в последние выходные августа? А по дороге можно заехать и в Глубокое, красивейший районный центр, прославившийся сгущенкой и Вишневым фестивалем.