Лукашенко: Я травмированный 38 25.08.2017, 16:06

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Диктатор поведал о своем «неудачном» футбольном прошлом.

«Я хочу, чтобы вы четко понимали — я не позиционирую себя хоккеистом. Если говорить о моем спортивном кредо, я совсем не хоккеист, а футболист. Но так судьба сложилась, что, получив травму колена, мне пришлось заниматься хоккеем», — цитирует белорусского правителя БелТА.

Он рассказал, что в детстве, конечно, играл в хоккей, как и все деревенские ребята.

«Только не так, как вы. А сначала в морозы, заливая где-то площадку на берегу речки. Сначала ведрами, потом помпой противопожарной. Делали этот клочок льда. И там, на этом льду, воевали друг против друга. Такой был тогда хоккей. Начинал я с вратаря. Но когда уже подрос, я начинал играть нападающим. Потом стал футболистом. Вот там и травмировался, — поделился воспоминаниями Александр Лукашенко. — Поэтому вернулся к своему детству и немного играю в хоккей для того, чтобы привлечь малышей, подтянуть как-то детей. Все-таки нам удалось организовать некую массовость хоккея».

Лукашенко считает, что хоккей в Беларуси ценят еще и потому, что это коллективная игра. «Хоккей - это азарт, это мужской вид спорта, хотя уже и женщины начали в него играть, — заметил Лукашенко. — Хоккей — это великая идеология. Спорт вообще идеология. И выше, чем спорт, трудно придумать какие-то идеологические мероприятия. Потому что спортивные состязания смотрят миллиарды людей в мире. И если команда выигрывает, достойно выступает, не надо народ агитировать на что-то. Дух подымается. В советские времена подсчитывали, что производительность труда после того, как советские спортсмены выигрывали, поднималась значительно. Вот суть спорта».