закрыть
25 августа 2017, пятница, 17:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На фреске 1937 года обнаружили индейца с iPhone

8
  • 25.08.2017, 16:30
  • 3,517
Картина Умберто Романо. Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд

Автор фрески — Умберто Романо.

На фреске «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» 1937 года итальянского художника Умберто Романо нашли смартфон. На это обратили внимание в Motherboard, пишет lenta.ru.

Речь идет об индейце в правой части картины. Он держит в руках прямоугольный предмет, напоминающий iPhone. Что на самом деле изобразил живописец, неясно. Среди вариантов — зеркало, лезвие и молитвенник.

Картину также опубликовал в Facebook Майкл Тодд Майерс. «Этот парень что, пишет в Twitter?» — спросил он. По мнению одного из комментаторов, в руках у героя — Samsung Galaxy S0.

В основе сюжета полотна — реальные события войны между коренными племенами и английскими поселенцами в Америке, произошедшие в XVII веке, в дореволюционный период. Фреска в настоящее время находится в Государственном здании Содружества штата Массачусетс.


Мнение

Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск