Комитет ООН поддержал гомельских активистов 25.08.2017, 16:51

Зинаида Шумилина

Белорусские власти нарушили права 12 активистов на свободу мирных собраний и выражения мнения.

Комитет по правам человека ООН признал, что белорусские власти нарушили права сразу 12 активистов Объединенной гражданской партии (ОГП) из Гомеля на проведение мирных собраний и выражение своего мнения. Соответствующее решение по делу «Зинаида Шумилина и другие (№2142 / 2012)» принято на последней 120-й сессии КПЧ, прошедшей в Женеве в июле текущего года, сообщает «Гомельская весна».

В Комитет по правам человека ООН активисты пожаловались после того, как не нашли защиты своих прав внутри страны. Тогда чиновники Гомельского горисполкома потребовали от них оплатить услуги милиции, коммунальщиков и скорой помощи. Кроме того, пикеты планировалось провести в центре города, в то время как местным решением все желающие «помитинговать» направлялись в одно единственное место в городе - на так называемую открытую площадку у ДК ЧУП «Випра».

В решении КПЧ ООН напомнил, что "когда государство налагает ограничение на свободу мирных собраний, тогда ей следует содействовать осуществлению права, а не искать ненужные или несоответствующие ограничения. А поскольку правительство Беларуси посчитало, что только запретом мирного собрания можно обеспечить «общественный порядок и безопасность, охрану нравственности и здоровья населения или защиты прав и свобод других лиц», то оно нарушиол право заявителей на свободу проведения мирных собраний и как следствие на выражение мнения по статьям 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах ".

КПЧ ООН также отметил, что "фактический запрет на проведение в любом общественном месте Гомеля мирных собраний, за исключением одного в отдаленном районе, излишне ограничивает право на свободу собраний и свободу выражения мнений". Он также критически отнесся и назвал "несумерной тяжестью" долг заключения контрактов в этом контексте на услуги милиции, медиков и коммунальщиков.

На основании принятого решения правительство Беларуси должно обеспечить жертвам нарушений "эффективное средство правовой защиты, включая полным покрытием расходов и надлежащей компенсацией", а также обязаны "не допускать подобных нарушений в будущем". Кроме того, белорусские власти обязаны "изменить местное решение Гомельского горисполкома и национальный Закон о массовых мероприятиях и практику их применения таким образом, чтобы обеспечить каждому право на свободу проведения мирных собраний".

Принятое решение правительство Беларуси должно опубликовать на русском и на белорусском языках в официальных СМИ и выполнить его в течение 180 дней.