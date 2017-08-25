В Гродно со скидкой продают дворец короля Речи Посполитой 25.08.2017, 17:01

Начальная цена - $1,2 миллиона.

На электронные торги выставлен дворцовый комплекс в центре Гродно — подарок князьям Четвертинским от последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского, передает tut.by.

Начальная цена трехэтажного здания и его окрестностей площадью 2,5 тысячи квадратных метров с учетом 50 % скидки обойдется в 2 315 767 рублей или 1,2 миллиона долларов. Также в придачу к дворцу идет право 50–летней аренды земельного участка размером примерно 89 соток.

По условиям электронных торгов дворец разрешено реконструировать под объект административного или культурно-просветительского назначения. Новый собственник должен подписать охранное обязательства на недвижимую историко-культурную ценность и провести в следующие четыре года капитальный ремонт дворца, чтобы ввести его в эксплуатацию.

Торги пройдут 22 сентября на электронной торговой площадке на «БУТБ-Имущество».