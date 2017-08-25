Власти испугались освещения массовых акций протеста 3 25.08.2017, 17:28

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Минский суд оштрафовал четверых журналистов «Белсата» в общей сумме на $2 тысячи.

25 августа в суде Центрального района Минска рассматривались дела по ст. 22.9 КоАП (незаконное изготовление продукции СМИ, работа без аккредитации) в отношении Алеся Силича, Марии Арцыбашевой, Сергея Ковалева и Екатерины Андреевой - белорусских журналистов, чьи материалы появляются на телеканале «Белсат», сообщает ПЦ «Весна».

Слушание дела Сергея Ковалева и Екатерины Андреевой был назначен на 10 часов утра, а дело в отношении Алеся Силича и Марии Арцыбашевой - на 15.00. Судьей на обоих процессах выступал Игорь Костян.

Сергей Ковалев и Екатерина Андреева в суд не пришли, поэтому дело рассматривалось без них. Журналистов обвиняли в том, что они нарушили закон О СМИ, сделав два сюжета для телеканала "Белсат" - про акцию одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича «За мирную Беларусь!» 3 июля и о Дне десантника. Всего за эти сюжеты журналисты получили четыре протокола (по два на каждого). В суде был представлен протокол исследования сайта "Белсата".

В результате судья Костян принял решение наказать каждого из журналистов штрафом в размере 50 базовых величин (1150 рублей).

Алесь Силич и Мария Арцыбашева

Фото Ирины Ареховской

В 15.00 началось рассмотрение административного дела в отношении Алеся Силича и Марии Арцыбашевой. Журналистов обвиняли в работе без аккредитации при создании сюжета об акции "Критическая масса" 28 июля.

Судья Игорь Костян удовлетворил ходатайство о ведении процесса на белорусском языке, но вести видеозапись заседания не позволил.

Во время своих выступлений журналисты утверждали, что в то время, когда они записывали сюжет о "Критической массе", к ним не подходили сотрудники милиции, а протоколы о правонарушении они получили уже позже. Также Силич и Арцыбашева подчеркнули, что не понимают сути правонарушения, которое им приписывают.

После перерыва, который длился более получаса, судья сообщил решение - наказать Марию Арцыбашеву и Алеся Силича штрафом в размере 35 базовых величин каждому (805 рублей).