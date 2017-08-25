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Николай Козлов о «педсовете»: Заставь дурака Богу молиться...

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  • 25.08.2017, 17:45
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Николай Козлов
Фото: «Радыё Свабода»

Белорусские власти, как всегда, не видят берегов.

На вчерашнем «педсовете» Лукашенко разоткровенничался и поделился историей из детства:

- Я был трудным учеником. Признаюсь: в детской комнате милиции на учете стоял в переходном возрасте. И когда приходила женщина-капитан милиции, забыл фамилию, мне пальцем трясла — у меня сердце в пятки уходило. Хотя я был нахабистым хлопцем. То есть где-то милицию нужно подключить, чтобы директору и учителю помочь. Потому что у нас в школе вольницы выше крыши.

Стоит ли пугать детей «дядей милиционером», как решаются проблемы с дисциплиной в западных странах - сайт Сharter97.org расспросил у подполковника милиции в запасе, заместителя председателя партии ОГП Николая Козлова:

- На «педсовете» Лукашенко предложил отправлять милиционеров в школы «помогать» директорам и учителям. Как вы оцениваете эту инициативу?

- Я категорически с этим не согласен. Как говорится: заставь дурака Богу молиться – он и лоб себе расшибет.

В результате детей будут просто травмировать эти милиционеры, которые приходят в школу со своими «учетами» и проверками – где надо и где не надо.

Наша власть, как всегда, не видит берегов, не умеет выработать к проблеме какого-то здравого отношения. Поэтому от инициативы Лукашенко будут только хуже.

Воспитанием детей должны заниматься родители, учителя, и только в самом крайнем случае можно привлекать милицию. Поменьше в жизни школьников должно быть милиции и побольше – обычного, нормального, человеческого воспитания.

Лукашенко говорил о якобы «плохой дисциплине» в школе. Неужели в этом смысле мы так сильно отличаемся от других стран? Пусть бы власти обратились к опыту ведущих стран: Швеции, Голландии, Франции – и посмотрела, как там решаются проблемы с дисциплиной в школе. Надо брать на вооружение опыт цивилизованных государств, а не посылать чуть что в школу милиционера с ОМОНом.

Учитывая все последние скандалы с милицией, мы видим, кто сейчас туда приходит. Неужели они смогут найти общий язык в ребенком? Я сомневаюсь. С детьми должны больше работать психологи. А милиция – это в первую очередь карательный орган. Подпускать ее к детям надо очень и очень осторожно, когда действительно уже другого выхода просто нет.


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