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У посольства РФ в Киеве прошла акция в поддержку Сенцова и Кольченко

  • 25.08.2017, 17:57

Участники акции вывесили баннеры с надписью: «За вашу и нашу свободу».

В Киеве у здания российского посольства в пятницу прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, приуроченная ко второй годовщине со дня вынесения им приговора российским судом, передает «Радио Свобода».

Участники акции вывесили баннеры с надписью: "за вашу и нашу свободу", а также призвали направлять в российские тюрьмы письма со словами поддержки для осужденных граждан Украины.

25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону признал Сенцова и Кольченко виновными в подготовке и совершении терактов в аннексированном Крыму и приговорил их к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Они свою вину не признали.

Ведущие правозащитные организации объявили Сенцова и Кольченко политическими заключенными. Украина и ряд западных стран и международных организаций продолжают требовать их освобождения и возвращения на родину. Акции в поддержку осужденных проходят не только на Украине, но и в России, а также других странах мира.


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