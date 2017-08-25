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К чему приведет полный отказ от привязки к валюте?

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  • 25.08.2017, 18:16
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Фото: myfin.by

В Беларуси могут резко подорожать автомобили и недвижимость.

В Беларуси разрабатывается проект об изменениях в гражданском и банковском кодексах, а именно - планируют отвязать расчеты от валюты. Это пока только проект, но слухи о подобном нововведении ходят давно, пишет kp.by.

«Предусмотрено финансовое выражение обязательств между резидентами исключительно в белорусских рублях. Также изменятся подходы к формированию тарифов, сборов, ставок в белорусских рублях, исключающих возможность использования обменного курса в качестве их индексирования», - говорится в сообщении на сайте «Система Юрист». Привязывать сделки к валюте можно будет, например, если участвуют иностранцы или зарубежные компании.

Поясним на примере. Сейчас в договорах, например, пишут: сумма составляет 100 долларов США, оплата по курсу Нацбанка. Или так: стоимость 200 рублей, эквивалентные 100 долларам США. Это и есть привязка к валюте. У нас в валюте считается аренда, стоимость квартир, офисов, автомобилей… То есть что-то дорогое. Что произойдет, если будет запрещено привязывать сделки к валюте?

Бизнес: за машинами поедут в Россию, а квартиры перестанут продавать в рассрочку

Реальный сектор настроен скептически.

- Это вредный закон для конечного потребителя. Возможность указывать цену не в белорусских рублях осталась у низкомаржинального бизнеса. Например, рентабельность при продаже нового авто редко превышает 3%. Это не та цифра, которая покроет курсовую разницу, колебания в течение месяца порой превышают эту величину. Если закон вступит в силу, продавцы будут закладывать риски в цену. При открытых границах в рамках Таможенного союза покупатели вновь поедут туда, где дешевле, то есть в Россию. Да, квартиру из Москвы не привезешь, а вот новый автомобиль - запросто. Думаю, многие будут искать лазейки в законодательстве... В любом случае, это нездорово. У нас только-только появилась некая стабильности на рынке, - говорит коммерческий директор автосалона Дмитрий Толк.

Эксперты по недвижимости тоже считают, что проблемы возникнут в первую очередь у конечного потребителя.

- По отношению к нашим гражданам такое решение будет несправедливым. Придется придумывать дополнительные схемы защиты прав покупателей. Допустим, при оспаривании сделок с недвижимостью. Сейчас суд выносит решение: выплатить сумму в белорусских рублях, что эквивалентно такой-то сумме в долларах. Если этого не будет, потери могут стать очень серьезными. Нынешняя стабилизация рубля временная, через год-два ситуация может поменяться. За 15 лет у нас убрали четыре нуля, это о чем-то говорит, - рассказал председатель совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» Николай Простолупов.

- А что будет с арендой? И коммерческая недвижимость, и квартиры всегда были привязаны к валюте.

- Скорее всего, в договоре будут прописывать, что владелец имеет право менять стоимость аренды каждый месяц.

- Новое жилье тоже продают в привязке к валюте. Что с ним?

- Скорее всего, в договорах будут прописывать, что оплата должна пройти в течение 5 - 6 дней. И таких рассрочек, как сейчас, на несколько лет, застройщик не сможет дать. Иначе он просто разорится.


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