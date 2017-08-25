Белорусы смогут увидеть пражское издание Библии Скорины 1517 года 25.08.2017, 18:30

Фото: БелТА

У посетителей выставки будет возможность полистать Библию с помощью современных цифровых технологий.

Пражское издание Библии Скорины 1517 года смогут увидеть белорусы на выставке в Национальном историческом музее Беларуси, передает БелТА.

Уникальный памятник книгопечатания - Библия Скорины 1517 года прибудет в Минск из Москвы. Издание предоставил для экспонирования Государственный исторический музей. В Беларуси такая книга, к сожалению, отсутствует. Возможность увидеть раритет у белорусов появилась благодаря организации выставки, которая приурочена ко Дню белорусской письменности и 500-летию белорусского книгопечатания. Экспозиция «Беларусь: возрождение духовности» в Национальном историческом музее откроется 7 сентября.

Российские коллеги не только дали разрешение на экспонирование раритета, но и отсканировали отдельные страницы, чтобы посетители имели возможность полистать Библию с помощью современных цифровых технологий. Виртуальная Библия Скорины уже пополнила интерактивную экспозицию Национального исторического музея. Презентация состоялась 24 августа. Всего 23 страницы уникального высокотехнологичного макета Библии Скорины можно прочесть, листая страницы движениями рук в воздухе.