Антони Мацеревич: Украина защищает Европу от варварства 25.08.2017, 18:37

Антоний Мацеревич

Фото: Agencja Gazeta

Министр обороны Польши вчера принял участие в празднованиях по случаю Дня независимости Украины.

«Украина защищает Европу от варварства», - заявил Антони Мацеревич, пребывая с визитом в Киеве. Министр обороны Польши был приглашен на празднования по случаю Дня независимости Украины, передает «Радио Польша».

В ходе визита Антони Мацеревич встретился с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком. На пресс-конференции после встречи глава Минобороны Польши поблагодарил украинского коллегу за возможность принять участие в Дне независимости, который, по его словам, является общим праздником украинцев и поляков.

«В настоящее время Украина принимает на себя главную тяжесть обороны от варварства, которое угрожает всей Европе, но, прежде всего, восточному ее флангу», - заявил Антони Мацеревич.

Министр обороны Украины Степан Полторак, в свою очередь, отметил, что переговоры с Антони Мацеревичем коснулись военного сотрудничества между Польшей и Украиной.

«Это, в первую очередь, совместные учения, а также обмен опытом. Еще одним важным направлением является военно-промышленный комплекс. Сотрудничество в этом секторе представляет для нас стратегическую важность», - сказал Степан Полторак.

Ранее Антони Мацеревич принял участие в праздновании Дня независимости Украины. Военным парадом по главной улице страны прошли также польские солдаты. Гостями мероприятия стали главы министерств обороны Литвы, Латвии, Эстонии, Турции, Черногории, Молдовы и Грузии, а также министр обороны США Джеймс Мэттис.