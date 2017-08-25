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Александр Ермакович: А мы точно в Лиге Европы выступаем?

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  • 25.08.2017, 18:58
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Александр Ермакович
Фото: Getty Images

Главный тренер БАТЭ поделился мыслями по поводу жеребьевки групповой стадии Лиги Европы.

Наставник БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал официальному сайту борисовчан жеребьевку групповой стадии Лиги Европы-2017/18, где его подопечным предстоит сыграть с «Арсеналом», «Кельном», и «Црвеной Звездой».

- Ночью заглянул в интернет, чтобы ознакомиться с корзинами. Но никаких предпочтительных вариантов себе не «собирал». Выбор команд велик — нет смысла забивать голову лишним. Поэтому просто посмотрел, получил информацию.

За самой церемонией вместе с футболистами и тренерами БАТЭ следили в клубном автобусе по дороге на базу в Дудинке из Национального аэропорта «Минск». Первое впечатление после того, как узнали соперников, — а мы точно в Лиге Европы выступаем? Наш квартет ни в чем не уступает многим группам Лиги чемпионов. Ну и сложилось ощущение, будто нам попали фавориты своих корзин.

От этого эмоции двоякие. Конечно, с точки зрения перспектив выхода в нокаут-раунд лучше было бы сыграть с менее рейтинговыми конкурентами. С другой стороны, при таком выборе жребия стоит ожидать куда большего болельщицкого ажиотажа. Да и нам интересно проверить себя на фоне столь сильных команд.

Естественно, считаю безоговорочным фаворитом нашей «пульки» лондонский «Арсенал». Но и уровень «Кельна» прекрасно представляем — немецкая бундеслига является одним из сильнейших чемпионатов в мире. По поводу «Црвены Звезды» сразу обратился к Милуновичу и Иваничу, которые отметили, что белградский клуб в нынешнем сезоне выглядит еще лучше, чем в предыдущем. Да и выбить из борьбы пражскую «Спарту» с «Краснодаром» — это говорит о многом.

Думаю, в плане разведданных проблем не возникнет. Все соперники как на ладони. Но, честно говоря, Лига Европы пока занимает наш тренерский штаб в куда меньшей степени, чем подготовка к воскресному поединку с «Шахтером». Очень надеемся, что положительные эмоции, полученные в Александрии, помогут нам перед непростым выездом. Все же после побед восстановление всегда протекает быстрее, — сказал Ермакович.


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