Кондитерская, созданная белорусами, признана лучшей в Гданьске 25.08.2017, 19:30

Семья молодых белорусов делает то, чего в Польше не производит никто - белорусский зефир.

Кондитерская, созданная семьей молодых белорусов, была названа лучшим кафе года в польском городе Гданьске, пишет «Радио Польша». Le Délice уверенно победила в голосовании «Чемпионы вкуса», организованном местной газетой Dziennik Bałtycki. Звание лучшей кондитерской года — это только первая ступенька к кондитерскому олимпу, Le Délice имеет амбициозные планы, говорят собственники кондитерской Ольга и Дмитрий Должевские.

Дмитрий Должевский, Ольга Должевская и известная польская певица Сарса Маркевич (посередине).Фото со страницы кондитерской Le Délice в Facebook.

Кондитерская Le Délice расположена неподалеку от центра Гданьска — одного из самых крупных и популярных среди туристов городов Польши. Создали ее в конце 2015 года Ольга и Дмитрий Должевские— семья молодых белорусов, которые приехали из Минска. А уже менее чем через два года их кондитерская победила в конкурсе на звание лучшего кафе польского города. Сейчас Должевские готовятся принять участие в польских общенациональных кулинарных соревнованиях и международных конкурсах кондитеров.

Кондитерская Le Délice в Гданьске. Фото семьи Должевских.

Мечта создавать десерты в семье Должевских была давно. Они попытались реализовать ее в Беларуси, но медлительность и назойливость белорусских чиновников, а также экономический кризис заставили их переместить свой небольшой бизнес за границу.

Ольга Должевская по образованию — инженер-технолог. Она закончила Белорусский государственный технологический университет и Международную кулинарную академию в Киеве, посещала курсы известных французских и бразильских кондитеров.

Ольга занимается созданием десертов, а выпечкой, а также всеми административными делами занимается ее муж Дмитрий — юрист по образованию. Как говорят постоянные клиенты кафе Должевских, они делают лучшие круассаны и французские булочки на всем польском побережье. Рабочий день владельцев кондитерской начинается в 4 часа утра и продолжается вплоть до 8 вечера.

«Le délice» в переводе с французского языка означает «блаженство». Семья решила открыть кондитерскую во французском стиле, потому что кондитерская школа этой страны считается лучшей в мире, и «именно за ней будущее», — объясняет Дмитрий.

Десерт «forêt noire». Здесь и ниже фото со страницы кондитерской Le Délice в Facebook.

Белорусско-французская кондитерская в польском Гданьске угощает гостей шоколадными тортами, шоколадными и фруктовыми пирожными. Есть в меню и белорусские мотивы. Le Délice — пожалуй, единственная кондитерская в Польше, которая сама производит зефир.

Дмитрий Должевский: Главные наши десерты — это шоколадные торты с вишней «forêt noire» («черный лес»), трюфели, а также экзотические пирожные со вкусом манго, маракуйи и банана. Кроме того, мы подаем сезонные десерты — традиционные польские пирожные «ягодянки» с черникой, мусс на основе малины, черники, белого шоколада с оливковым маслом, также мы подаем ореховые десерты «каштан». Кроме прочего, мы делаем то, чего в Польше не производит никто — наш белорусский зефир, который мы готовим на месте.

Гданьский конкурс «Чемпионы вкуса» (Mistrzowie Smaku) — не первое соревнование, в котором принимает участие кондитерская семьи Должевских. В этом году Le Délice приняла участие в конкурсе Expo Sweet в Варшаве, где заняла 6 место в категории вкуса, и 9 — в категории декорации тортов.

Должевские мечтают победить в общепольском конкурсе и попасть на международные соревнования производителей десетров.

Фирменный зефир

Дмитрий Должевский: Мы хотим занять первое место на Expo Sweet, ведь это самый престижный конкурс в Польше, который дает возможность участвовать в международном кондитерском конкурсе в итальянском Милане.

Перед переездом в Польшу Дмитрий анализировал законы, которые касаются ведения малого бизнеса, учил польский язык. «Язык дался легко. Необходимость решать административные вопросы, дела, связанные с ремонтом помещения, просто заставляют быстро научиться говорить по-польски. Труднее всего решиться на переезд и радикально изменить свою жизнь», — признается кондитер. Решение переехать в Польшу было непростым и потому, что Должевские воспитывают троих малых детей.

«Переехать в новую страну, где тебя никто не ждет и не помогает, с тремя детками очень тяжело. Но мы это сделали, ведь мы шли к своей мечте», — объясняет Ольга Должевская.

Однако расходы, которые понесла семья Должевских, компенсировались намного лучшими условиями ведения бизнеса в Польше, считает Дмитрий.

Дмитрий Должевский: В Польше ощущается то, чего нет в Беларуси — деятельность рыночных механизмов и уважение к частной собственности. Если ты ставишь перед собой цель, тебе не будут мешать, не будут душить проверками. Если ты действительно что-то можешь предложить на рынке, то решать будут клиенты — нужен им твой продукт им или нет. Здесь будут работать реальные экономические законы, а не приказы плановой экономики.

Кондитерская Le Délice потихоньку становится местом, которая объединяет выходцев из Беларуси. Белорусским гостям здесь рады, говорит Дмитрий. Владельцы кафе готовы поделиться опытом с теми, кто недавно переехал в Польшу, а туристам — рассказать про интересные места Гданьска и, конечно, предложить угощение.

Дмитрий Должевский: Мы потихоньку становимся местом, где собираются местные мигранты. В Гданьске хватает белорусов. К нам приходят друзья и знакомые, стараемся друг другу помогать — начиная от моральной поддержки, заканчивая советами по юридическим вопросам, советами тем, кто собирается приехать в Польшу и простой помощью — например, одалживаем машину во время переезда. Если есть возможность, мы помогаем, не отказываем людям.

Дмитрий и Ольга Должевские выражают большую благодарность всем белорусам, которые приняли участие в голосовании и поддержали земляков. Они приглашают туристов из Беларуси и белорусов Польши в свою кондитерскую, которую можно найти на улице Partyzantów в Гданьске.