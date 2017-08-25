10 отличий украинского парада ко Дню Независимости от белорусского 25.08.2017, 19:15

Как сейчас отмечают свои Дни Независимости Украина и Беларусь?

Украина и Беларусь почти одновременно придали конституционную силу своим Декларациям о независимости. Украина - 24 августа, а Беларусь - 25 августа 1991 года. Стартовая площадка для независимого развития была одинаковая - СССР, напоминает «Радыё Свабода».

Как сейчас отмечают свои Дни Независимости Украина и Беларусь? Смотрим на примере военных парадов.

1. Символика. «Украинский флаг - символ сопротивления, символ украинской субъектности, знак существования нас, украинцев», - говорит ведущий прямого эфира.

Белорусские парады проходят под флагом, придуманным в 1951 году. Никакой специальной истории, никакого символизма на модифицированном флаге БССР нет. Под ним никто ни за что не боролся.

2. Государственность. В историческом введении к военному параду ведущий провел отсчет государственности Украины от Киевской Руси до наших дней. Особый акцент сделан на армии Украинской Народной Республики (УНР) и других формированиях начала ХХ в, защищавшие Украину от России. На параде присутствует флаг одного из полков УНР.

В Беларуси по-прежнему независимость официально связана с днем освобождения Минска от нацистов, а древность истории государственности во время официальных мероприятий не акцентируется. БНР и дальше замалчивается.

3. Форма. Украинские солдаты впервые прошли парадом в новой военной форме. Форма спроектирована с учетом традиций разных времен. Отличительные дизайнерские элементы отсылают прежде всего к временам УНР.

Белорусская парадная военная форма остается калькой с советской. При том, что даже «старший союзник» - Россия - отказалась от советской стилистики и переодела своих офицеров в форму «под Запад».

4. Военные флаги. Украинские военные подразделения последние три года получают новые боевые флаги. Подразделениям присваиваются новые названия. Все - с боевой истории Украины.

5. Народность. Во время минуты молчания по погибшим во время военных действий на Донбассе звучала песня «Пливе кача» (Плывет утка). Народная песня, которая стала одной из песен Украинской повстанческой армии. А в наше время снова народной - уже через новую войну.

В Беларуси официальное мероприятие пока не может быть с элементами актуальной народности.

6. Россия. «Российско-большевистская орда», «Не забудем и не простим смерть украинцев», «запаребрик», «кремлевские лаборатории». Это цитаты из различных комментариев и выступлений на протяжении парада, в том числе из выступления президента Украины Петра Порошенко.

В Беларуси российские военнослужащие принимают участие в парадах. В этом году им отказали в пешем проходе, но позволили нескольким самолетам пролететь над Минском.

7. NATO. Солдаты нескольких стран-членов NATO, а также Грузии, прошли в военном параде по центру Киева. Президент Порошенко озвучил стремление Украины вступить в NATO и намерение начать переводить украинскую армию на стандарты NATO.

Правитель Лукашенко на парадах регулярно озвучивает угрозу со стороны NATO для Беларуси и декларирует намерение бросить белорусскую армию защищать Россию в случае войны с NATO.

8. Война. Война отличает Украину от Беларуси. Министр обороны Украины особенно громко и с воодушевлением приветствовал колонну ветеранов антитеррористических операций. И зрители парада их приветствовали особенно бурно.

9. Народ и армия. Украинцы приходят в центр Киева не только чтобы посмотреть на зрелище, но чтобы приветствовать своих солдат. «Российская агрессия сделала из украинцев политическую нацию», - сказал в своей речи на открытии парада Петр Порошенко.

В Беларуси настроения среди армейских офицеров остаются загадкой. За кого они: за Беларусь, за Лукашенко, за Кремль? Неопределенность порождает недоверие к армии.

10. Язык. Высшие офицеры украинской армии, которые вели парад, владеют украинским языком.

Уровень знаний белорусских высших офицеров белорусского языка на публике не демонстрировался.