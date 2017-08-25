Илон Маск обогнал «Роскосмос» 25.08.2017, 19:40

Илон Маск

SpaceX обошла Россию по числу космических запусков.

SpaceX совершила еще один запуск ракеты Falcon 9 с космодрома в Калифорнии, на этот раз подняв на орбиту тайваньский спутник.

Первая ступень успешно села на морскую платформу в Тихом океане. Этот запуск стал 12-м для компании Илона Маска в этом году. И теперь их у SpaceX на 1 больше, чем у Роскосмоса — прежнего мирового лидера рынка запуска спутников, сообщает издание Hightech.

До последнего пуска Falcon 9 у SpaceX и России с начала года было одинаковое число орбитальных запусков — 11, на втором месте шел Китай (у него 8), на третьем — Европейское космическое агентство (6). Главный частный конкурент SpaceX, американский United Launch Alliance, принадлежащий Boeing и Lockheed Martin, в этом году запустил 5 ракет. Вчерашний запуск стал двенадцатым для SpaceX в этом году.

По предварительным планам, за 2017 год SpaceX собирается увеличить число запусков до 20.

В феврале 2017 года SpaceX удалось вернуть на Землю первую ступень ракеты-носителя, которая перед этим успешно вывела на орбиту грузовой корабль.

Ранее аэрокосмическая компания SpaceX провела испытания двигателя для межпланетных полетов. Прожиг двигателя был осуществлен на испытательной площадке компании в городе Мак-Грегор (штат Техас). Как отметил в твиттере Маск, проектный удельный импульс Raptor составила 382 секунды, а тяга — три меганьютона. Raptor работает на метане и кислороде. О более точных характеристиках двигателя пока ничего не известно.

В сентябре 2016 года основатель SpaceX рассказал о программе по колонизации Марса, чтобы «спасти человечество от неминуемой гибели». Илон Маск сообщил, что он намерен поселить на Марсе миллион человек.

Основатель SpaceX пояснил, что колонизация займет 40–100 лет, за которые будет осуществлено 10 тысяч полетов. При использовании традиционных методов стоимость перелета на Марс составит $10 млрд на человека. Маск заявил, что нужно снизить стоимость поездки, чтобы «как можно больше людей хотели переехать».