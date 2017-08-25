Лявон Борщевский: Для нас важно, чтобы выпускники колосовского лицея служили Беларуси 1 25.08.2017, 19:55

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Лявон Борщевский

Фото: Agencja Gazeta

Белорусский гуманитарный лицей имени Якуба Коласа окончило много известных в нашей стране людей.

Профессор и бывший депутат Верховного Совета Беларуси Лявон Борщевский рассказал «Радыё Рацыя» о работе Белорусского гуманитарного лицея имени Якуба Коласа.

- Как выглядит будущее выпускников лицея?

- Выпускники имеют возможность учиться дальше в Беларуси, так как сдают экзамены экстерном в государственной системе, получают такой же стандартный белорусский аттестат. У них большие возможности выехать по разным проектам за границу. Многие этим пользуется, я не скажу, что мы очень этим довольны, но для нас важно не столько где человек получит образование, а чтобы он потом вернулся и служил Беларуси, делал дело белорусское, или даже если за границей остался, не выпал из белорусского контекста, делал что-то для Беларуси. Поэтому мы не агитируем где учиться, ученики делают выбор сами, но возможностей таких больше. Наша программа более применима к европейским стандартам, скажем так, впрочем наши дети сдают действительно гимназиальный экзамен в международной школе в Гданьске.

- Много желающих учиться в лицее?

- У нас конкурс, к сожалению, мы не можем взять всех желающих. Условия, в которых работает лицей в Беларуси, не позволяют нам брать большее количество людей.

- Как выглядит поддержка Польши?

- Польша самая последовательная страна в этом смысле. У нас с различными странами были проекты, контакты, мы и во Францию выезжали, в Литву, но Польша самый надежный партнер, наш генеральный партнер. Варшавский клуб католической интеллигенции с конца 2004 года весьма активно помогает, в том числе организует выезды, летние сессии - главный организатор. Есть другие партнеры, например, во власти города Гданьска партнеры, фонды, которые помогают осуществить такие поездки.

- Чем для вас является Белорусский гуманитарный лицей имени Якуба Коласа?

- Мы хотим, чтобы люди проявили себя, как личностей, а потом чем-то послужили Беларуси. У нас большой список очень известных людей, которые уже успели послужить. Самый такой яркий пример Глеб Лободенко с его курсами «Мова нанова» - наш выпускник. Мы хотим, чтобы каждый из наших выпускников потом делал белорусский дело. Это наша цель, к которой мы стремимся и будем ее осуществлять пока будет возможность.

- 25 августа 1991 года - это дата утверждения декларации о суверенитете Республики Беларусь. Что этот день значит для вас?

- Этот день был днем чуда, так как в классической политологии не бывает таких вещей, когда фракция, которая имеет 10% голосов, навязывает свое предложение остальным 90%. Но в силу тех обстоятельств, которые сложились в те дни, в силу поражения московского путча и остального, удалось перетащить. Это произошло во второй половине дня, коммунистическое большинство, которое до сих пор упорно защищало свои позиции, вдруг нас поддержало. Этот день был очень торжественным, люди со слезами на глазах стояли на площади, такого забыть невозможно.