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Как здоровье, «Адмирал Кузнецов»?

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  • 25.08.2017, 20:03
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Дымящий авианесущий крейсер готовится снова рассмешить мир.

Давненько мы не вспоминали «грозу семи морей», не имеющий аналогов в мире авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». И сегодня повод тому есть, ведь появились первые изображения котлов, которые доставили к многострадальному авианосцу для замены старых, пишет eizvestia.com. И можно было бы порадоваться за «Кузю», ведь теперь бедолага будет меньше дымить и портить озоновый слой матушки Земли, но закрадываются сомнения о том, что эта глобальная модернизация принесет пользу и вот почему.

Прежде всего, работы по изготовлению новых котлов для «Адмирала Кузнецова» выполнял «Балтийский судостроительный завод». Этот же завод в свое время занимался и модернизацией индийского авианосца «Викрамадитья» (в прошлом — «Адмирал Горшков»). Что интересно, во время ходовых испытаний индуса, семь из восьми котлов вышли их строя, и авианосец попросту встал.

Срыв испытаний с «Викрамадитьей» случился по вине кирпичной кладки, которой были обложены котлы, и которая рассыпалась из-за высоких температур. Нанотехнологии, чего уж!

Теперь этот же завод делает котлы для «Кузи». Причем, модернизация российского авианосца обойдется налогоплательщикам в 50 млрд рублей. Много это или мало? Что же, в переводе на доллары мы получим около 800 млн. Вроде как деньги не маленькие, но диссонирует одно обстоятельство – индусы свою «Викрамадитью» модернизировали за $2,3 млрд. Причем, $2,3 млрд по состоянию на десять лет назад это совсем другие деньги чем на сегодня.

В общем, создается впечатление, что «Кузю» ожидает безрадостное будущее в виде дешевенький тюнинга и неплохого распила. Но больше всего интересен другой вопрос, а именно – какие иностранные комплектующие имеются в составе котлов поставленных для «Кузи». Как бы после этой модернизации, авианосцу не был закрыт выход за пределы высокодуховного болота.


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