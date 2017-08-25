Коммуналка в Беларуси снова подорожает 7 25.08.2017, 20:12

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Тарифы на коммуналку вырастут уже с 1 сентября.

В Беларуси с 1 сентября проиндексируют субсидированные государством цены на природный и сжиженный газ, тарифы на электроэнергию и тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения для населения, передает БелТА.

Тарифы вырастут на 8%.

Тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения составит 16,9259 руб. за 1 Гкал. Тариф за 1 кубометр газа в домах и квартирах, где есть счетчики газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон составит 0,0983 руб., летом 1 кубометр газа будет стоить 0,3081 руб. При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 0,3081 руб. за 1 кубометр газа независимо от сезона.

Если в доме или квартире не используются счетчики газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), 1 кубометр газа будет стоить 2,44 руб. с одного проживающего в месяц. Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, составит 7,05 руб. за кубометр. Один кубометр газа в квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, будет стоить 3,98 руб. В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, но нет счетчиков газа, в отопительный период придется платить 0,4874 руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, в летний период — 0,1827 руб.

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными счетчиками газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить 1,7579 руб., летом —0,8216 руб. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 кубометр также будет стоить 0,8216 руб. Если в доме или квартире не используются счетчики газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена за 1 кубометр сжиженного газа составит 2,44 руб. с одного проживающего в месяц. При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения кубометр сжиженного газа будет стоить 6,95 руб., при наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 3,26 руб. Тариф на сжиженный газ в жилищах, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон составит 5,7713 руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, летом — 0,8216 руб.

Стоимость 1 кг газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления составит 0,5835 руб. Таким образом, баллон будет стоить 12,25 руб.

Электроэнергия в жилых домах и квартирах, оборудованных электроплитами, будет стоить 0,1094 руб. за 1 кВт.ч. Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) составит 0,0764 руб. за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — 0,2189 руб.

Электроэнергия для отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,09 руб. за 1 кВт.ч, в остальное время суток — 0,1674 руб.