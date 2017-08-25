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Василий Хомутовский: В Лиге Европы БАТЭ реально брать очки со всеми

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  • 25.08.2017, 20:18
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Василий Хомутовский

Бывший вратарь сборной Беларуси оптимистически настроен касательно еврокубковой осени.

БАТЭ способно брать очки в матчах группового этапа футбольной Лиги Европы, где соперниками борисовчан будут лондонский «Арсенал», «Кельн» и белградская «Црвена Звезда». Такое мнение в беседе с «Еврорадио» высказал бывший вратарь национальной сборной Василий Хомутовский, который выступал в немецком чемпионате.

«Кельн» — это команда, которой очень важны позиции в Бундеслиге. Поэтому для БАТЭ было бы лучше, если бы у них не ладились дела в чемпионате Германии. Тогда будет ротация состава, так как для немецких клубов стабильность и позиция в Бундеслиге намного важнее с финансовой точки зрения, чем Лига Европы. Что касается «Арсенала», то у англичан достаточно игроков на два турнира. Тем более что у них большой опыт игры в таком режиме, поэтому проблем возникнуть не должно. Также как и «Црвена Звезда» — это клуб с традициями... Я скажу так: БАТЭ реально со всеми брать очки, особенно в домашних матчах. Каждое новое выступление в группе еврокубков — это новая страница в истории. И вот на фоне этих сильных европейских клубов можно реально оценивать уровень своих футболистов, прогрессируют они или нет. Для всех это будет хороший экзамен. У БАТЭ стояла задача выхода в групповой этап Лиги чемпионов или Лиги Европы. Поэтому это тоже психологически давило на ребят, было грузом в чемпионате страны. БАТЭ, которое вышло в группу Лиги Европы, — это уже может быть совсем другое БАТЭ. Они наконец могут расслабиться и спокойно играть, что также может положительно сказаться и на внутреннем чемпионате», - сказал Хомутовский.

В свою очередь, главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу Людас Румбутис полагает, что БАТЭ будет сложно бороться за выход в плей-офф. Но шансы на это есть.

«Я думаю, что будет очень сложно, хотя все думали, что и с «Ромой» будет очень сложно, но там брали очки. Если сыграют с такой душой и с такой отдачей, как в матче с «Александрией», то почему бы и нет. Естественно, говорить, что мы будем первыми в группе, преждевременно, но и с «Црвеной Звездой», и с «Кельном» — не боги горшки обжигают. Шансы выйти в плей-офф небольшие, но есть», - отметил Румбутис.

В групповой стадии Лиги Европы БАТЭ стартует уже 14 сентября. В Белграде борисовчане сыграют против местной «Црвены Звезды». 28 сентября в Беларусь приедет «Арсенал».


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