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Трамп ограничил финансирование нефтяной отрасли Венесуэлы

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  • 25.08.2017, 20:30
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Дональд Трамп

Санкции США призваны лишить правительство Мадуро важного источника финансирования.

США ввели экономические санкции против Венесуэлы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Белого дома. В соответствии с указом, который подписал президент Дональд Трамп, запрещены сделки с новыми выпусками гособлигаций Венесуэлы, а также ценными бумагами, выпущенными государственной нефтяной компании PDVSA.

Поводом для такого решения глава Белого дома назвал «действия диктаторского режима» Николаса Мадуро, подавление свободы слова, арест оппозиционеров и лишение людей доступа к продуктам и медицинским препаратам.

Ранее на этой неделе о необходимости ужесточить санкции говорил вице-президент Майк Пенс. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит подобную политику до тех пор, пока южноамериканская страна не придет к демократии.

В сообщении Белого дома указывается, что санкции призваны лишить правительство Мадуро важного источника финансирования, защитить финансовую систему США от влияния венесуэльской коррупции.

Ранее Вашингтон ввел санкции против самого президента Венесуэлы Мадуро и ряда приближенных к нему чиновников. Все активы Мадуро, подпадающие под юрисдикцию США, заморожены. В числе прочих венесуэльских чиновников и политиков, подпавших под санкции, оказался брат экс-правителя Венесуэлы Адан Чавес.

Трамп не исключал и военного вмешательства в политический кризис в Венесуэле, объясняя это страданиями людей в этой стране.

Ситуация в Венесуэле обострилась, после того как правитель Мадуро объявил выборы в учредительное собрание, у которого появляется право изменять Конституцию страны и распускать парламент, большинство мест в котором сейчас принадлежит оппозиции.


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