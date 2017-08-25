Фотофакт: японец «ломает» законы физики своими скульптурами 3 25.08.2017, 20:35

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Молодой японец создает скульптуры из монет, бросающие вызов законам физики.

Пожалуй, каждый в детстве возводил башенки из всевозможных пуговиц или монеток. А для молодого человека из Японии это увлечение переросло в настоящую страсть. Он не просто складывает монеты в стопочки, а создает их них композиции, которые бросают вызов законам физики, передает kulturologia.ru.

Молодой японец Тану, известный на просторах интернета как @thumb_tani, регулярно выставляет в социальные сети результаты своих трудов. Дело в том, что парень из обычных монет создает всевозможные скульптуры. Сложно поверить, но целые пирамидки порой удерживаются на одной монете, установленной ребром.

Некоторые скептики ставят под сомнение умения японца, считая, что тот скрепляет деньги между собой клеем. В ответ на это Тану выкладывает ролики, на которых четко видно, как из монет разного номинала получаются настоящие шедевры.

Сам парень утверждает, что для подобного увлечения нужна серьезная концентрация, твердая рука и самоконтроль. Одно неловкое движение – и результат многочасовых усилий вмиг разрушится.