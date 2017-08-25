11 странных вещей из 80-х, которые были в доме каждого из нас

11 странных вещей из 80-х, которые были в доме каждого из нас31
- 25.08.2017, 20:58
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В те времена эти вещи были чем-то новым и необычным.
Для молодого поколения же они кажутся странными. Однако и для наших детей «Айфоны» и роботы-пылесосы будут казаться далеким зовом прошлого, пишет edinstvennaya.ua.
Этот атрибут для тонкой талии был почти у каждого.
А помнишь эти рюмки в серванте?
А это что? Сложно даже представить.
Пылесос «Ракета».
Микрофон того времени.
И один из первых миксеров.
Ролики наших родителей.
И игрушки, которые были еще и в нашем детстве.
Одна из первых игрушек на пульте управления.
А вот и банки для круп. Согласись, весьма милые.