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11 странных вещей из 80-х, которые были в доме каждого из нас

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  • 25.08.2017, 20:58
  • 5,758
Фото: edinstvennaya.ua

В те времена эти вещи были чем-то новым и необычным.

Для молодого поколения же они кажутся странными. Однако и для наших детей «Айфоны» и роботы-пылесосы будут казаться далеким зовом прошлого, пишет edinstvennaya.ua.

Этот атрибут для тонкой талии был почти у каждого.

А помнишь эти рюмки в серванте?

А это что? Сложно даже представить.

Пылесос «Ракета».

Микрофон того времени.

И один из первых миксеров.

Ролики наших родителей.

И игрушки, которые были еще и в нашем детстве.

Одна из первых игрушек на пульте управления.

А вот и банки для круп. Согласись, весьма милые.


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