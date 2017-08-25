Артем Черняк: Пришло время заявить о себе белорусам, которым сейчас 20-30 лет 25.08.2017, 21:05

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Те, кто родился в независимой Беларуси, никогда не позволят ее уничтожить.

Об этом в интервью сайту Белорусского Национального Конгресса заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артем Черняк.

— Ты уже принимал участие в акциях протеста против учений «Запад-2017», прошедших летом. Собираешься ли на Площадь 8 сентября?

— Конечно. Акции, прошедшие летом, позволили поднять тему учений в обществе и привлекли внимание к ним. Сегодня мы уже каждый день видим публикации в СМИ и комментарии в соцсетях о российских войсках в Беларуси, об опасности, которую представляют маневры для нашей страны и соседей. Это то, чего боятся власти и в Минске, и в Москве. Когда к учениям привлечено такое внимание общества, есть шанс, что они пройдут с минимальными нарушениями.

Тем не менее, опасность остается и она велика. Российские военные ведут себя здесь, как дома. Нельзя исключать каких-либо провокаций во время проведения учений, а также того, что они останутся у нас надолго. Мы не можем прогнозировать, что взбредет в голову Кремлю. Наша страна потеряла много людей в чужих войнах и нельзя допустить, чтобы нас втянули в новые. Поэтому нужно быть на Октябрьской площади в День белорусской воинской славы и выразить свой протест против присутствия чужих солдат на нашей земле.

— 8 сентября для тебя не только дата протеста?

— Да, ведь нам есть что праздновать на Площади. 503 года назад Константин Острожский и предки белорусов и украинцев остановили орду с Востока. Они показали отличный пример того, как надо любить свою родину и защищать ее даже в ситуации, которая кажется безвыходной. Сегодня история повторяется, к сожалению. Поэтому о героических событиях, произошедших в 1514 году, стоит напомнить и белорусам, и тем, кто ставит под вопрос нашу свободу.

— Ты родился и вырос в независимой Беларуси. Сегодня мы отмечаем еще одну важную дату для нашей страны.

— Я чуть младше, чем независимая Беларусь. На мое поколение не оказывалось такого сильного влияния со стороны Москвы, как на предыдущее, поэтому большинство моих друзей, коллег отождествляют свою личную свободу с независимостью своей страны. Не удивительно, что каждый день в Минске можно встретить молодых людей с «Погоней» или бело-красно-белой лентой. Еще несколько лет назад это казалось фантастикой.

Но тем, кому сейчас 20-25 лет, пора сделать следующий шаг — громко заявить о своих требованиях, о том, что мы хотим жить в свободной стране. Уверен, что те, кто родился в независимой Беларуси, никогда не позволят ее уничтожить.