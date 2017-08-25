закрыть
25 августа 2017, пятница, 22:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Артем Черняк: Пришло время заявить о себе белорусам, которым сейчас 20-30 лет

  • 25.08.2017, 21:05
  • 1,174

Те, кто родился в независимой Беларуси, никогда не позволят ее уничтожить.

Об этом в интервью сайту Белорусского Национального Конгресса заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артем Черняк.

— Ты уже принимал участие в акциях протеста против учений «Запад-2017», прошедших летом. Собираешься ли на Площадь 8 сентября?

— Конечно. Акции, прошедшие летом, позволили поднять тему учений в обществе и привлекли внимание к ним. Сегодня мы уже каждый день видим публикации в СМИ и комментарии в соцсетях о российских войсках в Беларуси, об опасности, которую представляют маневры для нашей страны и соседей. Это то, чего боятся власти и в Минске, и в Москве. Когда к учениям привлечено такое внимание общества, есть шанс, что они пройдут с минимальными нарушениями.

Тем не менее, опасность остается и она велика. Российские военные ведут себя здесь, как дома. Нельзя исключать каких-либо провокаций во время проведения учений, а также того, что они останутся у нас надолго. Мы не можем прогнозировать, что взбредет в голову Кремлю. Наша страна потеряла много людей в чужих войнах и нельзя допустить, чтобы нас втянули в новые. Поэтому нужно быть на Октябрьской площади в День белорусской воинской славы и выразить свой протест против присутствия чужих солдат на нашей земле.

— 8 сентября для тебя не только дата протеста?

— Да, ведь нам есть что праздновать на Площади. 503 года назад Константин Острожский и предки белорусов и украинцев остановили орду с Востока. Они показали отличный пример того, как надо любить свою родину и защищать ее даже в ситуации, которая кажется безвыходной. Сегодня история повторяется, к сожалению. Поэтому о героических событиях, произошедших в 1514 году, стоит напомнить и белорусам, и тем, кто ставит под вопрос нашу свободу.

— Ты родился и вырос в независимой Беларуси. Сегодня мы отмечаем еще одну важную дату для нашей страны.

— Я чуть младше, чем независимая Беларусь. На мое поколение не оказывалось такого сильного влияния со стороны Москвы, как на предыдущее, поэтому большинство моих друзей, коллег отождествляют свою личную свободу с независимостью своей страны. Не удивительно, что каждый день в Минске можно встретить молодых людей с «Погоней» или бело-красно-белой лентой. Еще несколько лет назад это казалось фантастикой.

Но тем, кому сейчас 20-25 лет, пора сделать следующий шаг — громко заявить о своих требованиях, о том, что мы хотим жить в свободной стране. Уверен, что те, кто родился в независимой Беларуси, никогда не позволят ее уничтожить.


Мнение

Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск