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Как БАТЭ привозил в Беларусь грандов

  • 25.08.2017, 21:35
Фото: fcbate.by

Знаковые победы над «Баварией» и «Ромой» белорусы помнят до сих пор.

В стартующем осенью групповом турнире Лиги Европы БАТЭ проведет два матча с лондонским «Арсеналом». Tut.by вспоминает, какие еще топ-клубы привозил в страну белорусский чемпион за последние десять лет.

Напомним, что за этот период лишь дважды «желто-синие» оставались к осени без еврокубков — в 2013 и 2016 годах.

Фото: Reuters

Впервые БАТЭ пробился в групповой этап еврокубков в 2008 году, оказавшись в одном квартете Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» и «Ювентусом». Туринцам борисовчане не проиграли. Матч дома завершился результативно — 2:2, а в гостях ни одна из команд не забила. На фото Джорджо Кьеллини борется за мяч с Виталием Родионовым.

Фото: Reuters

Соперничать с «Реалом» оказалось не под силу БАТЭ. «Галактикос» победили в двух матчах, голы — на счету Руда ван Нистелроя, Серхио Рамоса и Рауля. На фото: Рауль догоняет Павла Нехайчика.

Фото: Reuters

На следующий год БАТЭ уступил дорогу в раунд плей-офф Лиги чемпионов латвийскому «Вентспилсу», зато пробился в основную сетку Лиги Европы и попал в одну группу с «Бенфикой». Португальская команда в каждом из двух матчей с борисовчанами провела по два мяча в чужие ворота и один — в свои. На фото: вокруг Виталия Родионова собрались Сезар Пейшоту, Давид Луис и Фабиу Коэнтрау.

Фото: Reuters

В сезоне 2010/2011 БАТЭ сыграл эмоциональные матчи в Лиге Европы с киевским «Динамо», одним из лидеров которого был Артем Милевский. На фото он обнимает Романа Еременко. В гостях у динамовцев БАТЭ забил дважды и сыграл вничью, а дома крупно уступил — 1:4. Милевский забил в каждом из двух матчей.

Фото: Reuters

Несмотря на скромный очковый успех в поединках с «Динамо», БАТЭ пополнил копилку в противостояниях с АЗ и молдавским «Шерифом» и в итоге впервые для себя добыл право сыграть в еврокубках весной. Соперником стал французский «Пари Сен-Жермен». За счет правила гостевого гола ПСЖ одолел БАТЭ по сумме двух встреч — 2:2, 0:0.

Фото: Reuters

Спустя год БАТЭ сыграл с «Миланом» в Лиге чемпионов. Для борисовчан это был второй опыт встреч с «красно-черными». В сезоне 2001/2002 белорусы уступили гранду с общим счетом 0:6, а в 2011-м — со счетом 1:3. В каждом из двух матчей забил Златан Ибрагимович.

Фото: Reuters

В сезоне 2012/2013 БАТЭ нанес единственное поражение будущему победителю Лиги чемпионов — мюнхенской «Баварии». Дома борисовчане неожиданно обыграли немцев со счетом 3:1, а на выезде уступили — 1:4. На фото Александр Глеб уходит от Анатолия Тимощука и Бастиана Швайнштайгера.

Фото: Reuters

Спустя год без еврокубков БАТЭ снова пробился в Лигу чемпионов. Из первой корзины борисовчанам попался «Порту», который белорусов не пощадил. Шесть безответных мячей португальская команда провела дома, причем у Ясина Браими был хет-трик, и еще три — в гостях. На фото Виталий Родионов подсел под Каземиро.

Фото: Reuters

В последний раз, когда БАТЭ выходил в групповой этап Лиги чемпионов, он встречался с «Барселоной» и «Ромой». «Желто-синие» сенсационно одолели римлян в «Борисов-Арене» — 3:2, а в гостях ни одна из команд не сумела забить. А ведь еще одна победа принесла бы БАТЭ первый в истории выход в 1/8 Лиги чемпионов! На фото: Максим Володько атакует головой корпус Миралема Пьянича.

Фото: Reuters

В матчах против «Барселоны» белорусскому чемпиону нечего было противопоставить ни в 2011 году, ни в 2015-м. За четыре матча с каталонцами БАТЭ пропустил четырнадцать мячей. Лионель Месси и Неймар забили борисовчанам по два гола. Автоголом отметился Александр Володько.

Добавим, что на еврокубковой арене в разные годы БАТЭ встречался с такими большими командами, как «Байер» (общий счет по итогам двух матчей — 2:5), «Валенсия» (2:7), «Вильярреал» (1:6), «Атлетик» (2:3), «Фенербахче» (0:1), «Эвертон» (2:2), «Лилль» (3:3), а также с двумя клубами из соседних стран — «Зенитом» из Санкт-Петербурга (1:3) и донецким «Шахтером» (0:12).


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