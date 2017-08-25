Алесь Евсеенко: Сегодня у Беларуси почти столько же суверенитета, как у Татарстана 1 25.08.2017, 21:43

Алесь Евсеенко

26 лет назад не надо было писать на билбордах, что я люблю Беларусь - это было видно.

26 лет назад, 25 августа 1991 года, Декларация о государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики приобрела статус конституционного закона.

Декларация, провозгласившая верховенство белорусской Конституции на территории БССР, была принята Верховным Советом 27 июля 1990 года. Статус закона документ получил именно 25 августа 1991 года

«В 26-ю годовщину провозглашения независимости Беларусь имеет почти столько же суверенитета, как российский Татарстан», - сказал в интервью «Радыё Рацыя» член Белорусского Национального Конгресса из Гомеля Алесь Евсеенко.

- Если бы вот за эти годы, что прошли, хотя бы оставили на том уровне, что было сделано при Станиславе Шушкевиче за год-полтора. Было видно, что мы живем в Беларуси, и не надо было писать, что я люблю Беларусь, я люблю Гомель на билбордах, чтобы показать, что это все-таки Беларусь. Потому что, если это не писать, если этих плакатов не будет, трудно сказать, в какой стране живем. Наверняка в Татарстане больше своего национального увидим, чем здесь, в независимой Беларуси, белорусского.

Гомельчанин Алесь Евсеенко был одним из руководителей гомельского неформального объединения «Талака» во второй половине 1980-х. Кроме этого, он был первым председателем Гомельской областной организации партии Белорусский Народный Фронт.