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В ЕС представили проект «плана Маршала» для Украины

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  • 25.08.2017, 22:06
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Украинско-литовский проект «плана Маршалла» для Украины будет изучен Европейской комиссией.

Украинско-литовский проект помощи Украине, аналог американского «плана Маршалла» для послевоенной Европы, был представлен в европейских институциях. Об этом сообщил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий, передает «Гордон».

Он отметил, что в Европейской комиссии достаточно серьезно отнеслись к плану.

«Учитывая, что украинско-литовский план передан недавно, то Еврокомиссия изучит это предложение и посмотрит, каким образом они смогут в этом принять участие», – подчеркнул он.

По словам Точицкого, документ предусматривает выделение Украине ежегодно €5 млрд на поддержку реформ.

«На что мы выйдем в конце концов, имею в виду ЕС, поскольку я тут могу говорить только за ЕС, каким образом Евросоюз примет участие – это подлежит еще изучению, но думаю за 1 – 1,5 месяца мы будем иметь видение", – подытожил он.

В конце марта Европейская народная партия на съезде, который проходил на Мальте, приняла резолюцию о разработке долгосрочного плана помощи Украине («План Маршалла для Украины»). В резолюции ЕНП призвала государства – члены ЕС «с помощью двусторонних и многосторонних программ оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь». Также партия предложила создать "широкий инвестиционный пакет", направленный на ускоренное восстановление экономики Украины.

Один из авторов документа, экс-премьер-министр Литвы и нынешний депутат Сейма Андрюс Кубилюс заявил, что «План Маршалла для Украины» будет представлен на саммите «Восточного партнерства» в ноябре. По его словам, документ позитивно оценили в Государственном департаменте и Конгрессе США. Кубилюс считает, что реализация долгосрочного «плана Маршалла» позволит «влить в реальную экономику Украины до €5 млрд в год».

В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина и лидеры Евросоюза обсудили возможность проведения в 2018 году инвестиционной конференции по «Плану Маршалла для Украины».

План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был выдвинут в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. В программе участвовали 17 европейских стран.


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