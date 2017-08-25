Скажи я! Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

25.08.2017, 22:25

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Антон Орехъ

Один голос может звучать громче миллиона обычных обывательских голосов.

Открытое письмо Ивана Вырыпаева – это вообще не про Серебренникова. Он и упоминается там всего в нескольких строках, хотя само письмо по размеру огромное! Это письмо даже не про выборы Путина Путиным в 2018 году. Но это письмо про выбор. Я считаю, что во всей истории с Кириллом Серебренниковым не менее интересным является именно поведение тех, кого мы называем творческой интеллигенцией, культурной, да и просто элитой страны. Список тех, кто поручился за Серебренникова, тех, кто пришел к зданию суда, кто успел что-то публично сказать в его защиту — тоже огромен. Однако в общем хоре петь легко. Быть перечисленным в алфавитном порядке – не страшно.

Иван Вырыпаев не самый знаменитый из тех, кто поддерживает арестованного коллегу. Далеко не самый знаменитый. Ему в алфавитном порядке и общем хоре затеряться намного легче, чем иным. Но он сознательно из этого списка выходит и вместо хорового пения исполняет свою партию сольно. Вот в этом и есть вопрос выбора. Сколько наших артистов, режиссеров, писателей, руководителей театров и музеев готовы выступить не в общем, а в частности. Не вместе со всеми, а персонально от своего лица. Сколько человек готовы сказать нет, когда их попросят по привычке стать доверенными лицами президента. Сколько человек предпочтут ходить по богатеньким буратинам и просить деньги на какой-то проект вместо того, чтобы просто зайти к Мединскому, улыбнуться и без проблем получить нужную сумму.

Мы не ходим на выборы потому, что «от нас все равно ничего не зависит». Не ходим на уличные акции, потому что «мы все равно ничего не решаем». И действительно: имена подавляющего большинства из нас известны только родным и друзьям. Мнение большинства из нас не интересно никому, кроме друзей и коллег по работе. Большинство из нас это и есть безликая масса, составляющая то ли 146 миллионов, то ли чуть больше, то ли чуть меньше. Нас и считать-то всех до единого не интересно. Но есть среди нас люди, которых знают все. Один их голос может звучать громче миллиона обычных обывательских голосов. И есть люди, авторитет которых для нас намного выше уважаемого драматурга Вырыпаева.

Пусть каждый из этих людей тоже скажет свое слово, напишет свое письмо, обозначит свою позицию. Не в алфавитном порядке, не в массовке, как на обложке альбома «Битлз», а выйдя из строй и сказав своё Я. Если бы так поступил один, другой, третий – это уже не был бы просто хор и не просто сумма подписей. Если бы эти люди смогли поступить так, и было бы таких людей много — Россия действительно смогла бы измениться. Но с другой стороны, если бы эти люди могли так поступать, то Россия и не была бы такой, какая она есть сейчас.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»