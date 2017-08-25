закрыть
26 августа 2017, суббота, 0:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Импульс-2» снова протестует

2
  • 25.08.2017, 22:50
  • 1,829
Фото: tut.by

Авантюра властей оставила без денег 180 человек.

Новый, построенный за средства дольщиков, но так и не введенный в эксплуатацию «Импульс-2» в апреле по распоряжению правителя обрел нового хозяина — «Магнат Трейд». Как следует из распоряжения, здание торгового центра переходит с рассрочкой оплаты до 3 лет. Недавно «Импульс — 2» оценили. Дольщикам, а их 180 человек, по их подсчетам вернут не больше десятой части вложенного. Сегодня люди собрались, чтобы подписаться под жалобой в Генеральную прокуратуру, пишет tut.by.

Рабочий день: дольщики подходили, подписывались и ехали на работу. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Власти с нами не общаются, не встречаются — не понимают уже люди, что делать, — говорит один из дольщиков, Геннадий. — Мы продолжаем писать, все еще надеемся, что с нами сядут за стол переговоров. Здание оценено в 10−15 раз дешевле, чем мы в него вкладывали, деньги в бюджет поступят только в течение трех лет. Дольщики теряют, государство теряет — кому это все нужно было, чей это сговор? Чиновники сделали распоряжение, в котором не учтены ни интересы государства, ни наши — кто его провел, что за люди? Хотелось бы видеть официальный ответ на этот вопрос. Итак знаем, кто выиграл — «Магнат-Трейд». А что нам делать? Нас отфутболивают из администрации в Госкомимущество, из Госкомимущества — в администрацию.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я платил за квадратный метр 1,5 тысячи долларов, но большинство платило 2−3 тысячи, и даже 5 тысяч. Здание в центре Минска, готовое на 95%, оценили в 380 долларов за квадратный метр. Мы получим в лучшем случае по 200 — через три года, — приводят примерные расчеты дольщики. — И до сих пор неизвестен даже механизм возврата. Как-то еще нужно будет доказывать, что наши деньги по предварительным договорам вкладывались именно в строительство здания, а не во что-то другое.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Текст жалобы в прокуратуру крайне эмоционален. Но итоговая часть звучит так: «Если необходимо, просим принести протест в порядке надзора и обратиться от нашего имени в Конституционный суд Республики Беларусь для оценки соответствия распоряжения правителя Республики Беларусь от 27 марта 2017 года № 51рп Конституции и нормативным актам Республики Беларусь, в части, касающейся нашего вопроса, и внести изменения в приложение № 4 вышеуказанного распоряжения президента Республики Беларусь.

Содействовать нашим законным правам: зарегистрировать наконец право собственности на оплаченные торговые павильоны, которое не можем реализовать с 2014 года. И избавить нас от дорогих судебных тяжб. Ни денег, ни сил нет».

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Под жалобой подписались 46 человек.

Как это было

Двенадцать лет назад завод МПОВТ решил реконструировать часть своих зданий в центре Минска. В одном из зданий уже успешно работал торговый центр «Импульс». Проект «Импульс-2» (переходная галерея с торговыми помещениями) обещал быть весьма прибыльным. Строить доверили компании «Фарт Плюс» — она выступает инвестором проекта. Предварительные договоры с покупателями торговых помещений датированы в основном 2010−2013 годами.

В мае 2013 года «Импульс-2» готов на 95%. Тогда же становится известно: у застройщика — завода МПОВТ и инвестора — «Фарт Плюс» — неразрешимый конфликт. МПОВТ консервирует объект и расторгает инвестдоговор с «Фарт Плюс».

С этого времени 180 дольщиков (в основном — граждане Беларуси, но есть и ИП, и юрлица), купившие помещения, остались в подвешенном состоянии.

Диктатор тогда обратил внимание на протест, была создана группа, которая решила: людям нужно вернуть деньги. Дольщики были освобождены от госпошлины при подаче исков о возмещении затрат. Деньги предполагалось возвращать на основе судебных решений.

Пару дольщиков подавали в суды, но суды решили, что договоры с «Фарт Плюс» действительны, а значит, деньги людям не полагаются.

Остальные ждут, что с ними все-таки рассчитаются. И оптимальным по-прежнему видят не расчет деньгами, а передачу оплаченных метров.


Мнение

Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск