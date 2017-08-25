В Лиде увековечили историю первого городского пивзавода 2 25.08.2017, 22:58

Завод Ландо-Каменецкого был основан в 1863 году.

24 августа в Лиде был установлен памятный знак в честь первого пивоваренного завода, функционировавшего на территории города более полутора веков назад, передает lida.info.

Недалеко от дома №27, расположенного на проспекте Победы, появилась каменная фигура с двумя табличками. Надпись на первой из них гласит: «Тут у 1863 годзе быў заснаваны першы бровар Э. Ландо і Д. Камянецкага». Она выполнена на двух языках — белорусском и английском. Чуть ниже написано: «Гэты памятны знак усталяваны ў сталіцы піваварства Лідзе ў гонар 140-годдзя ААТ «Лідскае пива».

Напомним, что первый памятный знак в прошлом году был установлен на улице Советской.