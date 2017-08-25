закрыть
26 августа 2017, суббота, 0:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Лиде увековечили историю первого городского пивзавода

2
  • 25.08.2017, 22:58

Завод Ландо-Каменецкого был основан в 1863 году.

24 августа в Лиде был установлен памятный знак в честь первого пивоваренного завода, функционировавшего на территории города более полутора веков назад, передает lida.info.

Недалеко от дома №27, расположенного на проспекте Победы, появилась каменная фигура с двумя табличками. Надпись на первой из них гласит: «Тут у 1863 годзе быў заснаваны першы бровар Э. Ландо і Д. Камянецкага». Она выполнена на двух языках — белорусском и английском. Чуть ниже написано: «Гэты памятны знак усталяваны ў сталіцы піваварства Лідзе ў гонар 140-годдзя ААТ «Лідскае пива».

Напомним, что первый памятный знак в прошлом году был установлен на улице Советской.


Мнение

Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск