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КНДР запустила ракеты в Японское море

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  • 26.08.2017, 8:04
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По информации южнокорейских военных, было запущено сразу несколько ракет малой дальности.

СМИ Южной Кореи со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщили, что КНДР в субботу утром осуществила запуск ракеты в Японское море.

"Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что "неопознанный снаряд" был запущен с территории восточной провинции КНДР - Канвондо", - отмечается в сообщении. Дальность полета запущенной в КНДР ракеты составила 250 километров, сообщили военные Южной Кореи.

Позднее южнокорейские военные установили, что в направлении Японии были одновременно запущены несколько "неопознанных снарядов". Пуск произошел примерно в 6:49 субботы по местному времени (0:49 субботы по Москве).

КНДР в последние годы регулярно проводит пуски баллистических ракет и ядерные испытания. Из-за этого она попала под санкции Совета Безопасности ООН, поскольку нарушает принципы нераспространения ядерного оружия. Кроме того, власти Северной Кореи неоднократно объявляли, что обладают ядерным оружием и готовы нанести удар по американской военной базе на острове Гуам в Тихом океане.

Эти действия вызвали напряженность в тихоокеанском регионе: США разместили в Южной Корее систему противоракетной обороны THAAD, в Японии приняли решение разместить системы Patriot на случай ракетной угрозы, президент США Дональд Трамп заявил, что проблема Корейского полуострова может прийти к "плохому" решению.


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