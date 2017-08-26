закрыть
26 августа 2017, суббота, 9:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как власти в очередной раз телегу впереди коня ставят

6
  • 26.08.2017, 8:12
  • 3,271
Андрей Кобяков
Фото: bymedia

Сколько ни говорят независимые эксперты о нелогичности действий властей, а воз и ныне там.

Модернизация промышленных предприятий в Беларуси должна подтвердить свою эффективность, заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, после посещения металлургического, автомобильного и вагоностроительного заводов в Могилевской обасти.

— Главная задача в том, что мы должны теперь подтвердить эффективность принятых решений по модернизации данных предприятий. Что касается технологий, освоения оборудования, этот первоначальный этап выполнен. Сейчас главное — рынки сбыта, быть конкурентоспособными по цене, не уронить качество выпускаемой продукции и рассчитываться по тем средствам, которые были заняты в банковской сфере, у государства — в виде оказанных мер поддержки. Все это должно постепенно возвращаться, — цитирует главу правительства «Солидарность».

Именно в такой последовательности: сперва технологии и освоения оборудования, а уж затем рынки сбыта и конкуренция. Сколько раз независимые эксперты предупреждали о пагубности такого стиля работы. Сколько говорили о том, что сперва нужно изучить рынок и целесообразность вложения миллиардов, но власти продолжают действовать в том же духе.

Что из этого получается на выходе? В качестве примеров экономисты называют модернизированные предприятия деревообработки и цементные заводы. Самим же свежим примером того, что бывает, когда телегу ставят в нетрадиционном месте, стала история с суперкомбайном. Оказывается, он уже был создан. Но оказался невостребованным, так как был рассчитан на качественно иную урожайность зерновых.


Мнение

Ври, да не завирайся
Ври, да не завирайся Ирина Халип
Парадоксы парада
Парадоксы парада Светлана Калинкина
Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск