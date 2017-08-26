Канадского премьера с пандами на руках слепили из масла 1 26.08.2017, 8:21

Фото: Gregg Korek/CNE

Над изваянием работали пять художников.

На Канадской национальной выставке в Торонто продемонстрировали скульптуру премьер-министра страны Джастина Трюдо, сделанную из масла. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание CBC News.

Авторы изобразили Трюдо с детенышами панды на руках. Образ основан на фотографии политика, сделанной во время его визита в зоопарк. В прошлом марте премьер-министр позировал с пандами-близнецами Цзя Юэюэ и Цзя Паньпань, которые родились в Торонто в октябре 2015 года.

Над изваяниями из масла для выставки работают пять художников. Помимо панд, они планируют слепить еще несколько животных, в том числе енота, крадущего пончики, и белку, ворующую шоколад в магазинах. Кроме того, они создадут скульптуру борова, который считается символом Торонто.

«К концу дня начинаешь лосниться, а кожа увлажнена до крайности. Из-за аромата собаки увязываются за тобой домой, — рассказал один из художников о трудностях, с которыми он столкнулся при работе над скульптурами из масла. — Думаю, вернусь к лепке из глины».

Ежегодная Канадская национальная выставка проходит в Торонто с 1879 года. На ней демонстрируют достижения сельского хозяйства, науки и техники. Мероприятие посещают около полутора миллиона человек в год.