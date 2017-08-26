Сегодня ожидается до 25 градусов 26.08.2017, 8:34

В субботу, 26 августа, в Беларуси пройдут дожди и грозы.

Осадки прогнозируются по северо-восточной половине нашей страны. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Что касается температуры воздуха, то в ночные часы будет от +8 до +14 градусов (в Минске ― 12-14 тепла), в дневные часы ― от +17 до +23 (в Брестской области ― до +25 градусов, в столице ― от +18 до +20), сообщают синоптики.

Похожая погода сохранится в нашей стране в ближайшие дни. А вот в понедельник немного похолодает, почти по всей Беларуси возможны дожди, местами ― грозы.