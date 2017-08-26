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Антоний Мацеревич: Концепция учений «Запад-2017» крайне непонятная

  • 26.08.2017, 8:45
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Антони Мацеревич
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Присутствие сил НАТО на польской территории особенно важно в преддверии российско-белорусских учений «Запад-2017».

Об этом заявил в пятницу министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

В ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом польский министр поблагодарил служащих на польской территории военных альянса, передает Интерфакс.

«Это присутствие необходимо, чтобы мы были свободными, для обеспечения безопасности, а также - чтобы потенциальные противники никогда не решились напасть на нашу родину», - отметил Мацеревич.

«Это особенно важно в свете учений «Запад-2017». У них крайне непонятная структура и крайне непонятная концепция», - считает польский министр.

«Кроме того, есть проблема Украины, где идет война», - добавил он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к прозрачности при организации военных учений «Запад-2017», которые продут в сентябре на территории Беларуси, сообщает Польское радио.

Генсек Альянса заявил, что НАТО будет пристально следить за ходом военных учений России и Беларуси и призвал Москву, чтобы маневры были полностью открыты для внешних наблюдателей, в том числе из стран Альянса. «Все страны имеют право проводить учения своих армий, но они должны соблюдать обязательство прозрачности», - сказал Столтенберг.

По словам Йенса Столтенберга, Альянс направит двух своих экспертов на маневры. По приглашению белорусских властей они будут наблюдать за учениями пять дней. Со стороны России пришло приглашение только на один день. Это предложение рассматривается в НАТО.


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