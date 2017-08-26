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США обезвредили рекордное количество российских хакеров

  • 26.08.2017, 9:26

Активность спецслужб США по задержанию российских хакеров в 2017 году достигла рекордных результатов.

Пойманы 7 российских киберпреступников, сообщает Reuters.

Ранее ежегодно выдавались США только два российских киберпреступника ежегодно.

Рекордный показатель задержаний российских хакеров был достигнут несмотря на то, что президент Дональд Трамп пытается улучшить отношения с Москвой. Судебные преследования совпадают с усилением контроля над российскими хакерами, так как представители разведки США определили, что Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году, используя методы кибервойны, чтобы помочь Трампу. Хотя Белый дом и ушел от публичного обвинения. Да и сам Кремль опроверг обвинения.

Между тем, четыре американских федеральных правоохранительных органов, на условиях анонимности, заявили, что не было централизованных усилий для активизации действий против российских киберпреступников под руководством Трампа.

Увеличение количества арестов было обусловлено прорывом, достигнутым в ходе расследования прошлогодних выборов. ФБР передавал все вопросы Министерству юстиции США. Департамент юстиции заявил, что не отслеживает аресты или обвинительные заключения по национальности и отклонил дополнительные комментарии.


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