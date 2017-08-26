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Главный тренер «Кельна»: БАТЭ демонстрирует футбол уровня Лиги чемпионов

  • 26.08.2017, 9:30
Петер Штегер

Главный тренер "Кельна" Петер Штегер прокомментировал исход жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

Немецкая команда сыграет в одной группе с "Арсеналом", БАТЭ и "Црвеной Звездой".   

"Арсенал", конечно, сильнейшая команда в нашей группе. "Канониры" долгое время стабильно выступали в Лиге чемпионов. Безусловно, они фавориты. Но и остальные команды в группе — не подарок. БАТЭ — команда, которая последние годы демонстрировала футбол уровня Лиги чемпионов. "Црвена Звезда" — просто потрясающий клуб. Традиционный клуб с очень эмоциональными болельщиками", — цитирует Штегера express.de.


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