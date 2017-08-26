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Ватикан напомнил Путину о мире в Украине

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  • 26.08.2017, 9:41
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На РФ лежит ответственность за мир в Украине, заявил госсекретарь Ватикана.

После визита в Россию госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что именно на Москве лежит ответственность за мир в ряде регионов мира. "Россия несет большую ответственность за возобновление мира", – цитирует Паролина Deutsche Welle.

Госсекретарь Ватикана сообщил, что украинский вопрос вызывает "большую обеспокоенность" в Ватикане.

"Прежде всего, Святой Престол настаивает на решение гуманитарных аспектов, начиная с важной инициативы Папы в Украине...Одной из тем является освобождение пленных", - подчеркнул он.

Паролин считает, что российские власти должны поставить интересы мира над всеми другими. Он сообщил, что именно об этом говорит на встрече с главой РФ Владимиром Путиным. По словам госсекретаря Ватикана, это общение было очень конструктивным.

Паролин также провел встречу с патриархом РПЦ Кириллом, по результатам которой заявил о "новой атмосфере между российской православной и католической церквями". 

Ранее в Ватикане заявляли, что готовы сыграть роль посредника в отношениях Запада с Москвой при урегулировании целого ряда конфликтов.


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