Педагоги: Почему реформы обсуждают не с учителями, а с силовиками? 18 26.08.2017, 10:19

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Анна Грановская

Белорусские реформы в образовании напоминают броуновское движение.

Оптимизация вузов, общеобразовательный тест вместо выпускных экзаменов и всеобщее среднее образование — такие реформы Минобразования предлагает на республиканском педсовете. Насколько это реально и что принесет для образования, Еврорадио беседовало с педагогом, создателем проекта "Полосатая газета" Анной Грановской.

Предлагаем лучшие цитаты из беседы.

О реформах

"Все решения нужно принимать взвешенно, должна быть какая-то база, аргументация, чтобы все понимали, что после этого что-то изменится в лучшую сторону. Если эти новинки принимаются спонтанно, если нет какой-то экспериментальной базы — это броуновское движение получается".

"Нет ничего прекраснее, чем использовать опыт стран, где уже прошли успешные реформы. Я не сторонник того, чтобы эти реформы принимались внезапно".

О педсовете с Александром Лукашенко

"Надо садиться вместе с практиками-учителями, с родителями и обсуждать. Там же, на педсовете с руководителем страны, не было ни родителей, ни учеников. А вот силовиков туда пригласили, что показательно".

"На это мероприятие пришли проверенные, подготовленные люди. Я не думаю, что туда допустили обычных учителей, которым есть что сказать".

Об лишней бумажной работе и заработках учителей

"Проблемы не решаются. Все эти мелкие шаги только усугубляют ситуацию в образовании. Я помню, когда собрались учителя от народа на таком мероприятии и попросили, чтобы им сделали маленький отпуск, как всем рабочим в Беларуси. Это было якобы от народа. И тогда мы получили массовое увольнение из школ и детских садов".

"Есть определенный функционал, разработанный для учителя. Но в жизни им приходится делать почти все. Они проверяют, где находятся дети, где находится в школе пожарный извещатель, они водят детей на матчи и соревнования. Я сама — мама старшеклассника, мне стало интересно, как эта система работает. И мне никто так и не смог объяснить, кто отдает такие распоряжения".

О новых учебниках

"Учебники чаще всего делают люди, которые давно не видели живого ученика. Они не понимают, что ученик этого не поймет, не осилит. Так было с учебниками для 4 класса, когда нужно было читать о феодальном строе, а они не понимали, что это".

"По русскому языку учат позиции звуков, а правильно писать их не учат. Есть же методики, есть опыт, накопленный годами. Издательства, которые получают приказ на учебники, — для них же это золотое дно ".

Об "обычной деревенской школе"

"У Николая Лукашенко не простая деревенская школа. В обычной деревенской школе сложно не только с учебниками. Деревенские школы сейчас закрываются. Недавно была в деревне Урбаны Браславского района, там закрыли 115-летнюю школу. Там был сделан ремонт. Там 200 детей, но школа нерентабельна. Их перевели в Браслав, где и так по 28 человек в классе".

"Сегодня, когда школы переходят на 9 часов открытия, школьные автобусы обязаны забирать детей в 7 утра. Они в половине 8-го приезжают в школу, а занятия у них в девять".