Олег Сидоренков: В три раза урезали зарплатную ведомость, но мы боеспособная команда 3 26.08.2017, 10:26

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Олег Сидоренков

Футбольный клуб «Нафтан» переживает непростой период.

Главный тренер новополоцкого «Нафтана» Олег Сидоренков, подводя итог ничьей (2:2) с «Крумкачамі» в матче 20-го тура первенства страны, поделился с Прессболом деталями оптимизации зарплатной ведомости в клубе.

– Матч, какие всегда нравятся болельщикам. Много моментов, много голов. Многое из того, что задумали, у нас получалось. Для нашей команды хорошо психологически, что удавалось и создавать моменты, и забивать. Два раза вели в счете. Поэтому можно даже и расстроиться из-за того, что недобрали два очка.

В концовке, опять-таки, были моменты. Но и у соперника, впрочем, тоже. Так что, если объективно, ничья, пожалуй, закономерный результат. Хочется сказать спасибо нашей команде. Мы сейчас переживаем непростой период по всем показателям. Но команда умеет терпеть. Она вышла на поле, зная, для чего. Есть отрадные моменты.

– Вы делали ставку на быстрый гол?

– Мы хотели с первых минут взять мяч под контроль и не бояться играть с мячом. Получилось забить. Мы очень рассчитывали на этого паренька (Колесника — прим.). Он до этого провел в основной команде считанные минуты, а уже провел два гола. Пяти минут ему хватило, чтобы забить в матче с «Крумкачамi» в Кубке в июле. А сегодня — и вовсе двух.

Я и говорю своим нападающим — все, что было где- то и когда-то, сейчас неважно. А важно, что человек забивает мячи. Он наш лучший бомбардир дубля. И вообще, единственный нападающий в нашей команде, который в этом году забивал голы. Надеялись, что получится сегодня. Но чтобы так быстро, это в наши планы не входило.

– Колесник ведь и быструю травму получил — на ровном месте?

– У человека первая игра в высшей лиге. Естественно, эмоции и огромное желание. Но и его физические кондиции оставляют желать лучшего. Потому что работал с дублирующим составом. В общем, стресс у парня сегодня был. Успел и забить, и, к сожалению, сломаться.

Мне так кажется, что травма довольно серьезная. Лишь бы мои опасения не подтвердились. Но есть подозрение, что это может быть его последний матч в сезоне. Вот это расстроило больше всего. Говорит, что хрустнуло в колене. Сейчас не может его сгибать. По моему опыту, думаю, это может быть мениск. По всем показателям, думаю, будет проблема.

– У вас на этот матч была особая ставка?

– Нас многие — и не только за пределами клуба — уже оформили в первую лигу. Но футбольный клуб создан, чтобы добиваться определенного результата. Какой результат для нас оптимальный? Я меня есть свои мысли на этот счет. Естественно, не хочется, как бременские музыканты, ездить по стране. Мол, там мало пропустили — о, хорошо, молодцы! Мне как тренеру это меньше всего хочется.

Сегодня у нас была боеспособная команда. Да, этот матч определял, на что можем претендовать в дальнейшем. Можно посчитать оставшиеся матчи и расклад по очкам. Но мы же все с вами взрослые и адекватные люди. И понимаем, что если мы сегодня не победили, то у нас осталось еще меньше шансов на сохранение прописки в высшей лиги. Это медицинский факт. Во втором круге мы набрали уже четыре очка.

Мы в три раза урезали зарплатную ведомость, но мы боеспособная команда. И это самое отрадное в нашей ситуации. Приятно работать с людьми, которые хотят играть в футбол прежде всего. Понятно, что у всех семьи. Мы можем взять экономическую ситуацию в стране, в мире, где угодно, но спортивное честолюбие всегда должно быть в приоритете. Еще раз: игра была ключевая. Но впереди много матчей, и мы не должны потерять свое лицо окончательно.

– Что в команде есть сейчас, чего не было в первом круге? За счет чего вы стали лучше играть?

– Команда омолодилась. У нас четыре кандидата в молодежную сборную. Сейчас вызваны в нее трое. Они сегодня были на поле. Ребята прекрасно понимают, что сегодня они в «Нафтане», но это хороший плацдарм. Это все-таки высшая лига — постоянные матчи с хорошими соперниками. Вижу у ребят желание развиваться в футболе. А мне, поверьте, есть с чем сравнивать.

Женя Березкин у нас долго был. А сейчас в команде есть люди, которые по отношению на него чем-то похожи. Это приятно. Ведь тренеру вообще нет смысла работать, если ты не будешь видеть рядом тех, у кого искра и огонь в глазах. В этом плане — много приятного. И в тренировочном процессе, и в быту. Видно, для чего люди летом пришли к нам в команде.

Я вообще считаю, что мы должны были еще зимой начинать так комплектоваться и по этому пути идти. Надо было подойти к этому с холодной головой — сейчас было бы намного легче, в этом я абсолютно уверен, – сказал Сидоренков.