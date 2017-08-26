Из Молдовы в Украину проложили подводный спиртопровод 26.08.2017, 10:33

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Контрабандисты проложили трубу совсем недавно и еще не успели ее использовать.

Украинские пограничники обнаружили в Кучургунском лимане в Одесской области подпольный подводный спиртопровод - шланг диаметром 32 мм. Его проложили из Молдовы, территория которой расположена на берегу лимана, противоположном украинскому. Спирт злоумышленники также планировали качать из Молдовы.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, спиртопровод новый, контрабандисты еще не успели применить его по назначению. Шланг был надежно закреплен со стороны Молдовы, поэтому пограничники отрезали лишь ту его часть (540 метров), которая находилась на украинской стороне.