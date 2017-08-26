Краков стал столицей Беларуси на американском телеканале CBS 4 26.08.2017, 10:56

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Телеканал показал сериал о политическом и военном кризисе в Беларуси.

Красочный центр Кракова, древняя столица польских королей, в американском сериале ошибочно выступил в заставке новостей в качестве белорусской столицы.

Об этом сообщает сайт Gazeta Krakowska.

В скандальном сюжете ведущая сериала рассказывает о военном кризисе в Беларуси, но на заднем плане можно увидеть Мариацкий костел и памятник Адаму Мицкевичу, стоящие в историческом центре Кракова, на Главном Рынке в старом городе.

Речь идет о сериале «Скорпион», который транслируется американским каналом CBS. Похоже, что у производителей сериала проблемы с географическими знаниями, или они просто взяли картинку с первого попавшегося города в Восточной Европе. В результате чего получился нелепый сюжет с выпуском новостей, в котором ведущая, стоя на фоне наиболее известных мест польского Кракова, рассказывает о кризисе в Беларуси. Об том же свидетельствует и надпись на панели под ней, как это можно видеть на фотографии, пишет «Новы час».

Из сюжета можно подумать, что Краков находится недалеко от Минска. Нелепости сюжету добавляет и тот факт, что в сериале производства CBS Television Studios, рассказывается о группе агентов с очень высоким уровнем интеллекта. Один из агентов имеет даже IQ 197, при том что известный ученый Эйнштейн имел 160! Кроме того, диктор в ленте произносит, что это «история, основанная на фактах». Главный герой ленты в возрасте 11 лет похитил у НАСА планы космического шаттла, и правительство США вербует его в свои ряды. Теперь он командует «группой стратегического реагирования».

С этой истории начинается эпизод. Далее, элегантная ведущая новостного телеканала стоит утром на Рыночной площади в Кракове, и за ней можно видеть, как лучи солнца пробиваются через башни Мариацкого костела, рядом старинный памятник Адаму Мицкевичу. Только есть одна нестыковка - прямо под сериальной журналисткой на экране мы видим надпись на английском языке: «Нарастающий кризис в Беларуси».

И вот что она при этом говорит: «На спокойные поля Беларуси в ближайшее время могут въехать танки». И далее: «Разгорелся конфликт на границе с Литвой и Латвией». Заканчивается тем, что Польша, Россия, Китай, Германия и США обещают военную поддержку.

В связи с этим власти Кракова собираются писать письмо в CBS. Данную ситуацию заместитель мэра Кракова по культуре и по продвижению города Анджей Кулиг прокомментировал следующим образом: «На самом деле, есть карты мира, на которых Беларусь находится на территории Речи Посполитой. Настало, однако, время, чтобы американские СМИ сделали обновления и корректировки границ государств в Европе. Ведь в то же время верным является то, что ни в XVII веке, ни, тем более, в веке XXI Краков не входил в состав белорусских земель».